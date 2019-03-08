为何早餐应吃得像国王：高能量早餐有益心脏健康
【环球网综合报道】据英国《每日邮报》3月6日报道，希腊雅典大学的专家调查了2000个人的饮食及健康状况，发现“高能量”早餐人群的动脉“显然更健康”，早晨至少400卡路里的能量摄入可降低动脉内斑块的浓度，而动脉内形成斑块是心脏病的主要致病因素。
雅典大学的研究人员以近2000人为研究对象获取研究数据，这些人平均年龄63岁，来自希腊科林西亚州。基于每日饮食中早餐热量占比，研究对象被分为三组：高能量组(即占比超过20%)，低能量组(即占比为5%-20%)及不吃早餐组(即占比不足5%)。统计数据显示，240人属于高能量组，近900人属于低能量组，而大约680人不吃早餐。
研究人员发现，与那些很少吃或不吃早餐的人群相比，高能量早餐人群的动脉往往“显然更健康”。不吃早餐的人群中有15%的人动脉硬化度异常，低能量早餐的人群中这一数字为9.5%，而在高能量早餐的人群中，该数字仅为8.7%;在不吃早餐的人群中，28%的人颈动脉(即颈部主要血管)出现了更多斑块，低能量早餐的人群中，该数字为26%，而高能量早餐的人群中，这一数字仅为18%。
该研究表明，“富含能量”的早餐有益于个体心脏健康。该研究团队并未明确指出哪些食物最适合作为早餐。然而他们却明确表示，早餐中热量最高的调查对象提及，他们早餐时主要食用奶酪、乳制品、麦片及面包。
该研究的作者索蒂里奥斯(Sotirios Tsalamandris)博士表示：“健康的生活方式应当包括高能量早餐。比起采用某种饮食方式(比如地中海饮食、低脂饮食)，早餐中能量占每日摄入能量的20%以上同样重要或甚至更重要”。
同时，该研究还发现，看电视太多也会导致其他风险升高，比如高血压、糖尿病。每周看电视超过21个小时的人群患高血压的风险要高68%，患糖尿病的风险要高50%。
索蒂里奥斯博士还说：“我们的研究结果是要强调避免久坐行为的重要性。这些研究结果清楚地告诉人们要关闭电视机，离开沙发。与花时间坐着看电视相比，即便是与朋友联络感情及做家务等低耗能的活动，或许也能极大地促进你的健康。”(实习编译：唐园美 审稿：刘洋)
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