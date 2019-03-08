老年人福音：坚持适度运动有助于延年益寿

【环球网综合报道】据英国《每日邮报》3月6日报道，美国最新的研究发现，70岁以上的老年人如果坚持每天走路或适度骑行锻炼，长寿的几率可增加一倍。

美国约翰霍普金斯医学院的研究人员查阅并分析了超过6500名1991年至2009年间年龄在70岁或以上的研究参与者的医疗记录，并对参与者进行运动负荷试验，对参与者进行跑步强度测试。

多年的追踪调查结果显示，相比于身体素质最差的参与者，那些当年体格强健，运动神经发达的参与者寿命至少长10年。这一结果与参与者是否有高血压、高胆固醇、糖尿病和抽烟等心脏病风险因素无关。研究人员表示，在老龄人口中传统的心血管危险因素已经非常普遍，在评估未来健康状况时“几乎毫无意义”。如果不运动，无论是没有还是有多个风险因素，死亡风险大致相同。

本研究第一作者、约翰霍普金斯大学医学院医学助理副教授Seamus Whelton博士认为，研究结果进一步强调健身的重要性，即使是对老年人来说也是如此，有助于延年益寿。(实习编译：董瑾 审稿：刘洋)