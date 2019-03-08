孕期感染流感等疾病 增加孩子患自闭症风险

【环球网综合报道】据美国合众国际社3月6日报道，3月6日发表在《美国医学会精神病学期刊》的一项研究表明，孕期感染败血症、流感或肺结核的孕妇有80%的风险会生出一个患自闭症的婴儿，有24%的风险会生出一个易患抑郁症的婴儿。

据报道，研究人员调查了在瑞典出生的大约180万人在1973年到2014年间的记录，记录记载了这些人从出生到41岁的状况。

研究的主要作者班杰明·哈达德曾是华盛顿大学的研究员，他在一场新闻发布会上表示：“这些结果表明，预防孕妇在孕期患上感染症对婴儿的长期健康非常重要。”

研究作者、华盛顿大学的研究员克里斯蒂娜·亚当斯·沃道夫表示：“这能帮助解释孕期感染和炎症如何增加孩子患上自闭症或抑郁症等情绪障碍的风险，自闭症会影响社交。她解释称，胎儿大脑的一些部分“极其脆弱”，很容易受到感染和炎症的伤害，一些负责社交和情感功能的部分更是如此。

研究人员称，接种流感疫苗对母亲和孩子都有保障。尽管有一项研究确实报告了孕妇接种疫苗与自发流产之间有一定联系，但是亚当斯警告称，任何不接种流感疫苗的孕妇都是在拿她们孩子的神经发育冒险。她说：“她们不仅把自己置于患上严重的、甚至是致命的感染症风险中，而且还把她们的婴儿置于今后患上神经紊乱病症的风险中。”

研究人员说，这些结果强调了孕期避免感染症的重要性，感染可能会对胎儿大脑造成细微的损伤，而这种损失可能会引发自闭和抑郁。

其他会使婴儿更容易患上抑郁症和自闭症的感染病包括脑膜炎、脑炎、羊膜绒膜炎、肾盂肾炎以及尿路感染。(实习编译：邓怡婷 审稿：谭利娅)