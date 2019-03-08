有人认为，初春时节，各种病毒生长传播，此时备孕容易感染各类病毒，影响胎儿脑神经系统发育，怀孕容易发生早产。

南京市妇幼保健院副主任医师黄建英表示，早产跟季节因素关系不是很大，不过，为避免相关传染病可以避开在早春怀孕，但是最关键的是做好预防工作。

冬春交替，春天季节各类病毒确实比较多，人体容易患流感等传染性疾病，如果有备孕计划怀孕的女性刻意避开早春季节是可以的。但是，如果已经怀孕，也没必要因为季节因素刻意担心，保持好心情，日常注意避免感染各类病毒即可。

黄主任提醒，为了避免病毒感染，女性备孕前要做好各项检查十分必要。优生四项、艾滋、梅毒、乙肝等检查，建议在计划怀孕前3月来院孕前门诊进行。检测主要了解有无感染的可能，从而指导女性各项注意事项达到优生目的。从计划怀孕开始，建议尽量少去密闭的、公共场所人员集中的地方。另外，也可以在孕前注射疫苗，如风疹疫苗等。

对于容易发生早产一说，黄主任认为没有科学根据。实际上，早产与孕妇自身的多种因素有关，如病毒感染、过度劳累、外伤、细菌性感染、胎膜早破、宫颈机能不全等有关。孕妇的心理状况和情绪也是早产的影响因素，孕妇的心理状态对胎儿的影响更为敏感。所以，应当定期做孕检，保持愉悦心情、避免过度精神刺激、过度劳累，避免诱发早产。

女性在备孕及孕期应当做好身体和心理的双重准备，重视围产保健，注意饮食卫生及营养均衡，保持好的心情，避免负面情绪，多放松，春季去户外呼吸新鲜空气，保持良好的作息规律。