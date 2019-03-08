民以食为天，食以土为源。一直以来，土壤就是我们的衣食之源。日前，来自国家连片集中贫困地区武陵山片区的全国人大代表、湖南佳惠集团董事长李小红就农产品生产端安全问题向记者谈了自己的建议。

李小红认为，农产品质量安全与土壤质量息息相关，而土地过度利用又会严重破坏土质，目前在农产品生产端还存在着这样那样的问题。为了不让中华民族赖以生存的土地成为食品安全的忧患之地，治理农田土壤、解决农产品生产环节的问题既是食品安全的第一要务，也是实施国家乡村振兴战略的要务。

她建议，划分土地质量等级，制定等级标准，进行一年一度标准年审，并将等级标准纳入农产品质量追溯体系；根据土地等级标准，确定土地“休养生息”周期，对“修养”期的土地进行适度“疗养”等综合治理方案；村村建立农技指导站，指导帮助农民按照种植标准科学种植。

她呼吁，完善食品安全检测和追溯机制。加强对第三方检测机构的权威管控，确保农产品检测的严肃性，严格按照《食品安全法》，将各项指标检测监管到位。将追溯重点落实在对产品质量的追溯上，不但完整记录生产过程中产品品种、生产时间以及生产主体信息，还要记录种植处理、土壤消毒、栽培方式、施肥、灌溉、农药使用、收获采摘等信息。利用现代信息技术，将这些信息形成巨大的数据库，最终上传到公众信息平台。通过全程管控，在田间地头消除农产品安全隐患。

她还提出，借鉴“河长制”的成功经验，发挥农村基层组织堡垒作用，推行农产品安全“村长制”，加大对土地、生产的监管力度，加强对小农户的教育培训，实现与食品安全监管和追溯体系的无缝衔接。（记者吴砾星）