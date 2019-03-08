中消协抽样调查显示：近半数婴儿母亲选择母乳喂养

3月7日，中消协发布了《2018年母乳代用品宣传和销售调查报告》。报告显示，大多数婴儿母亲母乳喂养意愿较强，近半数婴儿母亲选择母乳喂养，但纯母乳喂养比例有所下降。“母乳+配方奶粉”组合喂养方式增加明显,婴儿母亲对于母乳及母乳喂养优势认同度降低，比10年前下降了15个百分点。

“母乳+配方奶粉”组合喂养方式增加明显

中消协在2007年开展相关监督调查工作基础上，于2018年11-12月再次组织开展针对母乳代用品宣传和销售行为的监督调查活动。本次调查集中在26-45岁之间的女性消费者，宝宝月龄集中在0-12个月，共取得有效样本6102个。

当问及婴儿母亲婴儿配方奶粉对孩子好还是母乳对孩子好时，2018年调查结果显示：回答“母乳”好的比例最高，达77.45%，但是要低于2007年度的83.2%；其次，有11.16%的婴儿母亲认为婴儿配方奶粉相对更好，相比于2007年的5.1%有所上升。

从婴儿母亲母乳喂养的意愿来看，36.63%的婴儿母亲希望喂养宝宝到“6个月以上1岁以内”，占最多数；愿意喂养婴儿至6个月及以上的比例总体约占76.19%，表明多数母亲更倾向于给宝宝长一些时间的母乳哺育。有47.94%的受访婴儿母亲更是表示，即便看到各类大量奶粉广告也不会动摇坚持母乳喂养的决心。

婴儿目前的喂养方式

在婴儿当前喂养方式上，单纯“母乳喂养”和“配方奶粉喂养”的方式都有所降低，但是降幅幅度总体不大。近半数婴儿母亲选择母乳喂养（49.05%），“母乳+配方奶粉”组合喂养的方式相比于十年前提升较为明显，增加约7.23个百分点。

母乳及母乳喂养优点众多，这一点已被相关科学研究成果证实。但是相比于2007年度有关调查指标，2018年度调查数据表明婴儿母亲对于母乳及母乳喂养优势的认同度有不同比例的降低，其中认为“营养好”的观点下降约15个百分点，值得引起关注。仅有一项例外，即更多比例的婴儿母亲认为母乳喂养可以“保护母亲健康”，这说明当前部分婴儿母亲既会把关注点放在婴儿养育上，也会对自身给予更多的关爱。

对母乳及母乳喂养好处的认知

总体比较而言，婴儿母亲在获取婴儿配方奶粉信息过程中，更容易受到网络、电视广播中各种广告、促销信息的影响。一些母乳代用品企业也会通过各样的方式进行传播“渗透”，违反或变相违反《国际母乳代用品销售守则》。

“产假短或工作忙”“母乳不足”是造成母乳喂养偏低主因

调查显示，从婴儿母亲不准备或没有坚持纯母乳喂养婴儿至6个月的原因来看，“产假短或工作忙”是首要因素（56.6%），其次则是“母乳不足”（49.83%）。女性工作节奏快、工作压力大，母乳喂养时间不充分成为广大婴儿母亲的担忧。

不准备或没有坚持纯母乳喂养六个月的主要原因

相比于十年前，认为配方奶粉“方便简单、营养丰富”的母亲比例有了大幅度的提升，还有大量女性更为关注自身体型而选用母乳代用品。这两部分女性受促销行为影响的可能性较大。

中消协表示，从调查反映的情况来看，我国在规范母乳代用品销售以及推动爱婴医院建设方面取得了可喜成绩，婴儿母亲母乳喂养意识良好，但同时我国婴儿纯母乳喂养率仍然保持较低水平，全社会保护、支持和促进母乳喂养氛围还有待进一步激发。

中消协建议，要抓紧出台规范母乳代用品促销的有关规定。从目前情况来看，《母乳代用品销售管理办法》已经废止，相关规范尚未出台，母乳代用品违规宣传促销有所抬头，亟待相关管理规定或标准规范出台。呼吁有关部门加快制定和完善相关配套管理规定，强化支持、促进和保护母乳喂养措施，为规范和指导母乳代用品市场行为提供良好的工作基础。

同时建议，进一步优化产休假制度。目前我国职业女性所能安排的母乳喂养时间一般不会超过四个月，与相关国际组织推荐的6个月纯母乳喂养标准存在差距。呼吁进一步优化产休假制度，加强对母乳喂养的制度支持和职工情感关怀，为保护、支持和促进母乳喂养提供更多现实支持。（胡可璐）