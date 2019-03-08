干细胞治愈艾滋病几率极小 不要炒得神乎其神

两会声音

3月5日，《自然》网站的新闻显示，第二例经造血干细胞移植治疗的艾滋病患者近3年未检测出艾滋病病毒。

他被治愈了吗？能不能复制到其他艾滋病人身上？造血干细胞移植治疗是不是就能够治愈艾滋病了呢？两会期间，代表呼吁，先不要这样误读。

符合条件的捐献者仅有亿分之二

“千万不能把这种治疗方法炒得神乎其神，更不能误导这类病人到医院要求进行造血干细胞移植。”全国人大代表、山西医科大学血液病研究所所长杨林花说，报道的病人先得了艾滋病，又得了淋巴瘤，在治疗淋巴瘤的时候进行造血干细胞移植治疗，这个过程中带进去能阻断病毒进入通道的细胞，使艾滋病病毒消失，比较巧合。所以目前病人仍为“功能性治愈”，病情得到控制。

这样的巧合要怎样发生呢？有两个先决条件：首先要找到能够配型的造血干细胞捐献者，一般兄弟姐妹中最有希望能找到；其次这个捐献者体内的CCR5受体基因需要发生突变，只有该基因突变，艾滋病病毒“登陆”细胞表面的“落脚点”才有可能会消失，进而不被感染。

那么这样的巧合几率有多大呢？“一般情况下，找到正常捐献者的概率是10万分之一，CCR5受体基因突变的频率如果按百分之一，这样计算的话找到的概率应该是千万分之一。”中国医学科学院血液病研究所主任医师姜尔烈说。

然而，不同人种在这种基因上的突变频率不同，有资料显示，中国人身上的CCR5基因变异率可能是世界所有人种中最低的，1300人只有3人具有这种变异，照此计算，能够找到符合条件的捐献者的概率只有亿分之二。

移植后可能排异，不能保证免疫系统“无痕修复”

具体到个体身上，这个概率可能更低。杨林花说，造血干细胞移植治疗有着很大的个体特殊性，尽管造血干细胞移植已经有丰富的经验和大量的成功案例，但是仍有需要攻关的课题，而“免疫重建”就是其中之一。

“免疫重建”是造血干细胞移植中必经的“坎”，为了接纳外来的健康干细胞，患者本身的免疫系统需要彻底摧毁，如果输入细胞能将患者的免疫功能带动起来，则“过关”。

“艾滋病是一类免疫缺陷型疾病，和白血病患者免疫系统被摧毁后的状态相似。”杨林花说，因此除了基因变异钳制艾滋病病毒之外，这一疗法也符合造血干细胞能够带动患者体内免疫重建的规律。

但是目前的干细胞移植技术并不能保证机体免疫系统的“无痕修复”。“移植后有可能发生排异反应、也有可能复发。”杨林花说，这些机理还不是很清楚。

即便移植成功，也还需长时间验证

“CCR5基因突变不一定能使艾滋病病毒‘绝迹’。”解放军总医院老年医学研究所所长王小宁教授表示，艾滋病病毒有其他渠道进入不应该被感染的细胞，甚至不需要病毒受体也能造成感染。

一度认为，艾滋病病毒只感染有“落脚点”的淋巴细胞中的T4细胞，肠道上皮细胞不应被感染。但是，中国学者最早报道肠道上皮等组织细胞中也有艾滋病病毒的存在。

在2015年的《细胞研究》杂志的封面论文中，王小宁团队揭示了新的艾滋病病毒感染路径（In-cell Infection）：艾滋病患者的淋巴细胞钻进上皮细胞，死亡后激活释放病毒，病毒感染上皮细胞，上皮细胞死亡后释放的病毒，又可以直接感染原本不能直接感染的上皮细胞的能力。王小宁说：“辗转多种细胞的过程中，病毒发生了变化，形成了一个可以‘逃遁’的隐秘闭环。”

“新疗法为艾滋病的治疗提供了新思路，未来还可以通过体外干细胞的基因编辑解决干细胞稀缺问题，再回输治疗艾滋病。”王小宁评价，但是目前的临床策略还需要较长时间的验证，科学需要有批判精神才能不断创新。（张佳星）