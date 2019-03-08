研究称麻疹疫苗不会导致自闭症 呼吁家长及时接种

【环球网综合报道】据美国“侨报纽约网”3月6日报道，今年前两个月，美国11个州发现了206例麻疹确诊病例，这一数字比2017年全年确诊的麻疹病例还要多。公共卫生部门认为这一情况与麻疹疫苗接种数量下降有关。由于很多家长担忧疫苗会给孩子带来严重的副作用，因此拒绝接种。然而，最新的一项大型研究显示，麻疹疫苗并不会导致家长所担忧的自闭症发生。

1998年，英国的安德鲁 韦克菲尔德(Andrew Wakefield)医生发表了一项名为麻疹，流行性腮腺炎和风疹(MMR)疫苗的自闭症研究报告。然而这一说法在2010年时被一个英国医疗小组发现是基于假数据而来的，最后该研究被撤回，安德鲁也被剥夺了医疗执照。该小组认为，韦克菲尔德医生的相关研究是不认真且不负责任的。尽管疫苗会引起自闭症说法被否定了多次，直到今年麻疹疫情在美国再次出现，专家和流行病学者们还是要不停地辟谣，纠正人们的固有观念。

越来越多的父母因为宗教、个人或医疗原因没有为自己的孩子接种麻疹疫苗，甚至导致了一个小而强大的派系构成了当前的反疫苗运动。公共卫生专家对此警告称，这样的趋势可能会打破2000年以来美国宣布消除麻疹的状态。

据报道，18岁的林登伯格违背母亲的意愿接种疫苗后成为全美瞩目的头条新闻，他5日在国会面前分享了他的故事，希望更多家长不要轻信疫苗导致自闭症的毫无根据的说法，并强调了向公众提供准确信息的重要性。

《内科医学年检》在4日刊发的一篇论文中指出，最新证据明确否认了自闭症与麻疹、腮腺炎和风疹疫苗(MMR)之间存在任何联系。这篇论文由位于哥本哈根的丹麦国立血清研究所(Statens Serum Institut)的研究人员发表。他们对1999年至2010年底出生的超过50万名丹麦儿童进行了调查，根据他们的疫苗接种状态与自闭症诊断以及兄弟姐妹自闭症，和存在其他危险因素的情况联系起来共同研究。结果表明，疫苗不会增加自闭症的风险。他们还得出进一步的结论，疫苗接种不太可能引发易感人群的发育障碍，并且与免疫接种后出现的病例聚集无关。

这一大规模研究结果的公布可谓恰逢其时。目前，美国境内的麻疹病例正在成倍增加，导致专家警告存在爆发全国性疫情的可能性。根据美国疾病控制和预防中心的数据，现已出现6起大范围的疫情爆发，其中华盛顿州已有71人受到感染，而疫情爆发的重灾区克拉克县被研究人员称为是反疫苗接种的“热点”地区，当地的麻疹发病率很高。

麻疹病毒在全球也有同样的蔓延趋势。最近，一名未接种疫苗的法国5岁儿童将这种疾病重新引入哥斯达黎加，而该国已连续5年没有出现麻疹病例。据世界卫生组织报道，去年欧洲有72人因麻疹死亡。2015年，华盛顿州的一名妇女在感染麻疹后死于肺炎。这是自2003年以来美国首次出现因该病死亡的案例。

麻疹具有高度传染性，病毒可以在感染者所待过的房间内停留长达2小时。虽然这种疾病通常以感冒和皮疹这些轻微症状开始，但被感染者有可能成为其他并发症的受害者，例如肺炎、脑炎甚至癫痫。疾病控制和预防中心表示，两剂麻疹疫苗的预防疗法即可有97%的概率不受这种病毒感染。(实习编辑: 周思敏 审稿：谭利娅)