男子做俯卧撑 差点“撑爆”主动脉夹层

主动脉夹层是心血管疾病中很危险的疾病，突然破裂时尤其危险，治疗不及时后果很严重。

平日喜欢健身的王先生有多年高血压病史，但没有进行规律用药控制，没想到一次的俯卧撑锻炼差点导致他的主动脉夹层破裂。好在广州医科大学附属第一医院心内科与心外科医生的通力合作、抢救及时帮他“捡回了一条命”。目前他正在逐步康复中。

文/全媒体记者翁淑贤 通讯员韩文青

多年高血压不规律服药

运动引发危险

春节前的一个晚上，35岁的王先生在家里做俯卧撑锻炼。突然，一阵剧烈的疼痛感从背部传来，“疼得实在受不了，就像整个后背被撕裂开来一样。”他立即到当地医院急诊，但对症处理后却不见缓解，随后转到广州医科大学附属第一医院急诊科求助。

广医一院的医生马上为他做胸腹部主动脉全程CT检查，诊断为主动脉夹层，考虑到他随时可能破裂大出血，医护人员立即通过急诊绿色通道将他收治入住心血管内科。

在随后的问诊中，医生了解到王先生有高血压病史近六七年，收缩压高达180mmHg。但他觉得自己还年轻，对自己的身体健康自信心“爆棚”，所以并未有规律地服用降压药控制血压。“像这种具有高血压病史，又从不服用降压药的患者，如果遇到天气变化，高血压控制不好，加上剧烈运动，极易诱发主动脉夹层。”广州医科大学附属第一医院心血管内科主任黄铮教授说。

内外科联合手术

拆除“血管不定时炸弹”

在主动脉夹层的治疗方面，心血管内科常常采用介入的方式。但医生通过影像学资料分析发现王先生血管里的这颗“炸弹”非常复杂：右侧锁骨下动脉竟然先天性开口异常，而且夹层撕裂范围广泛，如果仅仅通过植入覆膜支架封闭夹层，可能影响到他双侧的锁骨下动脉，或会使他双上肢失去血液供应，可能因此出现头晕、中风等后缺血症状。

怎么办？结合王先生的实际情况，黄铮找该院心脏外科专家一同会诊，在详细讨论后，决定联手为王先生开展一场“联合手术”——做左锁骨下动脉转流+右锁骨下动脉转流+主动脉腔内隔绝术，拆除王先生血管内这颗不一般的“不定时炸弹”。

所谓“联合手术”，就是心内科微创介入技术与心外科手术这在同一个病人身上开展，把原本对心脏病“分而治之”的心内科介入治疗与外科手术和影像学诊断等集纳起来，同时实施，确保更好的疗效和预后。

不过，“联合手术”对医护团队配合度的要求非常高，需要外科手术与内科介入的无缝连接。手术当天，广医一院心脏外科谢少波主任、王凯教授团队先为王先生实施了全麻下“右锁骨下动脉转流+左锁骨下动脉转流”，利用一根“Y”型人工血管将左、右锁骨下动脉与升主动脉相连接，完成双侧锁骨下动脉重建，确保他双侧上肢的血供。随后，黄铮教授带着心血管内科介入团队为王先生接着做微创“主动脉腔内隔绝术”，成功植入主动脉覆膜支架，封堵主动脉夹层破口。

术后，王先生被送入心血管内科监护室，在医护人员的严密监护和精心治疗下，恢复良好，双侧上肢活动正常，血液供应完全没有受到影响，上周已经转入普通病房。

主动脉夹层有迹可循

出现这些症状快就医

很多人都知道突发心梗、脑梗等心脑血管疾病可能危及生命，但对主动脉夹层的潜在危险却未必清楚。

这到底是种什么病？据广医一院专家介绍，主动脉夹层是指血管内膜出现裂口，血液从主动脉内膜撕裂处进入主动脉中膜，使中膜分离并沿主动脉长轴方向扩展，形成主动脉壁真假两腔分离的状态。随着血流的持续冲击，这个夹层的缺口持续受到撕扯，如果不及时处理，血管随时可能破裂大出血。所以，主动脉夹层又被称为“血管中的不定时炸弹”，一旦“引爆”，病情重而且进展快。

不过，这么危险的主动脉夹层并非无迹可循，它最常见的症状就是突发、持续的剧烈胸背痛，疼痛像撕裂、刀割一样，患者常痛得大汗淋漓，伴有恶心呕吐或晕厥等，用硝酸甘油也无法缓解。

与心梗发作不同，心绞痛比较闷钝，而主动脉夹层比较剧烈，有撕裂感，相对范围广，可以涉及前胸后背甚至腹部。所以，黄铮提醒，一旦出现不明原因胸背痛或腰腹痛，要及时到就近医院就诊。

长期抽烟、肥胖、有糖尿病等基础疾病的患者，高血压且血压控制不理想者都是主动脉夹层的高发人群。特别是高血压患者情绪激动或剧烈运动可造成瞬间血压升高，极易“引爆”这类“血管中的不定时炸弹”。

“主动脉夹层除极少数情况外，内科保守治疗效果相对较差，因此经CT检查明确诊断后，应尽早手术。”黄铮说，主动脉夹层虽然风险很大，但及早发现，及时治疗可以取得较好的疗效。