吴一龙：“试吃”靶向药？千万别！

抗癌药物的使用一直以来是广大医生和患者关注的焦点。事实上，抗癌不简单，“有药用，用得起，用得好”环环相扣，缺一不可。

从去年5月1日起，我国实施了进口抗癌药的零关税，把17种临床急需、疗效好的抗癌药纳入了医保范围，这些抗癌药的平均降价都达到56.7%。

但抗癌药并不是想用就用，乱用会出大问题。国家卫健委医政医管局组织合理用药专家委员会牵头编写了《新型抗肿瘤药物临床应用指导原则（2018版）》，近日，该《指导原则》的首期培训班在穗举行，来自广东、广西、海南、河南省等地的200多名抗肿瘤医生学习如何用好11种肺癌靶向药单抗药。广东省人民医院终身主任、广东省肺癌研究所名誉所长吴一龙教授在培训中直言，乱吃抗癌药，最大的问题是“药不对靶”。

文/全媒体记者何雪华

11种抗癌药 8种需测靶点

吴一龙是《指导原则》牵头单位——国家卫计委合理用药专家委员会的抗肿瘤药物专业组组长，正因如此，广东“近水楼台先得月”，争取到了首期培训班在穗举办。

吴教授直言，他见得太多患者盲目“试吃”靶向药了，近期因为药物降了、药费入医保了，更多人“试吃”了，总想着试一试，有效就继续吃，大不了没效就停吃呗。

这样乱吃，最大问题是“药不对靶”。

他指出，统计到《指导原则》编写前，抗肺癌药已经多达11种，当中8种是一定要检测靶点的，包括吉非替尼、厄洛替尼、埃克替尼、马来酸阿法替尼、奥希替尼、克唑替尼、塞瑞替尼和纳武利尤单抗；只有贝伐珠单抗、重组人血管内皮抑制素、盐酸安罗替尼这三种是不用检测靶点的。

盲目乱吃靶向药，不仅会没疗效，耽误治病，药物乱抑制反而导致巨大破坏作用，“我们在临床见得太多了，乱吃靶向药，导致患者肝功能衰竭、肾功能衰竭等。”吴一龙直言“令人痛心”。

“限制级使用”抗癌药 仅三甲高级职称医生获授权

“已经出现肺癌的临床症状、体征，又有影像学结果，医生也临床诊断是肺癌，为什么还不能用抗癌药？”这是很多患者的疑问。

吴一龙指出，用不用抗癌药，即使医生临床判断了，也要经过病理组织或细胞学病理确诊、特殊分子病理诊断成立，才算是有使用抗癌药的指征。

而要用抗肺癌靶向药，就要做基因检测，看是否有表皮生长因子信号通号异常的酪氨酸激酶生物标记物。

当然，也不排除可能出现肿瘤急性进展，比如脑转移昏迷或者呼吸衰竭，这属于特殊情况，在充分知情的情况下，是可以考虑对不吸烟的肺腺癌患者使用的，比如吉非替尼、厄洛替尼、埃克替尼等。

不过，一旦病情缓解，必须马上补充做EGFR突变的检测。

而且，特殊情况下“限制级使用”抗癌药，处方者只限于三甲医院授权的具有高级职称的医师。

为什么非医师也要看指南？药品说明书非万能

可能有的患者会觉得：“我去看病，医生叫我检查或检测什么，吃什么药，我听医生的就行”，这样的抗肺癌用药指南患者不用管。是真的吗？

吴一龙指出，不止患者，很多医生也“小看”这一用药指南，相反地过分依赖药品说明书。

其实，药品说明书不是万能的，也不是全部，治癌实践一直在飞速发展，药品说明书往往滞后于临床实践，一些有高级别循证医学证据的用法，也未能及时在药品说明书上明确规定。

此外，有些抗癌药品属于“有条件快速批准上市”，药品说明书的时效性也需要加强。

国家在2018年5月1日开始实施抗肿瘤药物零关税的政策背景下启动《指导原则》的编写，从广东开始，在全国铺开培训工程，医生与患者都需要了解目前国际肿瘤治疗最新理念，医患一起面对肿瘤治疗，才能用好药、治“好”病。