让安宁疗护进入医保体系

“安宁疗护注重人文关怀，可缓解患者及家属心理、躯体及社会方面的困扰。”全国政协委员、北京医院心内科主任杨杰孚指出，尽管目前我国的安宁疗护体系建设已经进入试点工作并取得一定进展，但仍存在许多问题，主要是在观念、立法、文化、医疗体制等方面还没有适应安宁疗护体系建设的现实需要。

杨杰孚指出，当前，医疗机构安宁疗护资源紧张，无法满足患者医疗服务需求。安宁疗护游离在医保体系之外，患者经济负担沉重。专业人才培养不足，供给质量亟待提高。据一项调查显示，我国安宁疗护护理人员中具有大中专及以上教育程度的只占10%左右。

杨杰孚认为，应将安宁疗护加入疾病管理指南推荐中，作为心衰、肿瘤等疾病治疗方案的重要组成部分，纳入常规治疗中；应完善养老机构医疗服务人员的专业资质，改善相应的基础设施和医疗条件；建立县、乡、村家庭安宁疗护照护中心，对乡村全科医生进行安宁疗护培训。此外，还应加强安宁疗护学科建设，在高校开展相关专业课程，并对医疗机构的在职医务人员开展继续教育，大力普及安宁疗护基础知识和技能，积极发展国家层面的培训和认证工作，培养安宁疗护专科专业人才，壮大学术性研究机构和科研队伍。同时，重视对医疗团队及大众的生命教育，提高公众对安宁疗护的认识。（记者甘贝贝 王潇雨）