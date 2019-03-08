“为妇女健康呼吁是最好的礼物”

“明天就是‘三八’妇女节了，今天我想重点谈谈女性健康问题。为妇女健康呼吁，是最好的节日礼物。”3月7日，在参加完全国政协十三届二次会议医卫界小组会议后，全国政协委员、江苏省妇幼保健院院长王水对记者说。这一番话引起了同会场的全国政协委员、复旦大学附属妇产科医院院长徐丛剑的共鸣。在妇女节来临之际，两位妇幼领域的全国政协委员一起，为妇女健康问题建睿智之言，献务实之策。

王水说，当前，宫颈癌、乳腺癌已成为威胁我国女性健康的主要杀手。如果能做到早发现、早诊断、早治疗，可以有效降低死亡率。

“这两种癌症都可通过定期体检和筛查提早防治，但很多人没有预防观念。”王水指出，“目前我国医保目录更多是治疗型项目，与癌症相关的筛查项目占比不多，建议将宫颈癌、乳腺癌等预防和筛查项目纳入医保范围。”

王水告诉记者，他正在准备的另一个提案是呼吁重视边疆地区的宫颈癌防治问题。虽然近年来边疆地区女性健康水平不断提升，但部分区域宫颈癌发病率仍较高。王水说，这可能与当地宫颈癌筛查覆盖面不够广、基层医疗卫生机构服务能力薄弱等有关。

“宫颈癌是唯一可以通过疫苗预防的癌症。”徐丛剑认为，若将预防接种纳入国家整体规划，可以有效减轻群众的患病负担。9价HPV疫苗上市后，我国内地市场供不应求。“目前，大部分HPV疫苗都在城市里使用，本土企业亟待加快产品研发。”

“孕产妇死亡率是衡量一个国家卫生健康状况的重要指标之一。中西部地区的孕产妇死亡率明显高于东部地区。”徐丛剑说，这一定程度上反映出医疗资源不均的问题，而远程医疗可以弥补偏远地区医疗资源的不足。

徐丛剑说，在国家卫生健康委的支持下，复旦大学附属妇产科医院初步确定了以平台管理中心为核心，组建危重孕产妇救治专家团队，架构远程网络，在拟定适应证范围内加强救治力量，提高危重孕产妇救治成功率。