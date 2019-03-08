加快老有所养顶层设计

大力发展养老特别是社区养老服务业，改革完善医养结合政策，推进多层次养老保障体系建设等。今年的政府工作报告10余次提及“养老”，如此高频着墨体现了国家对养老事业的高度重视。我国60岁以上人口已达2.5亿，也许我们暂时还没有感受到人口老龄化带来的紧迫压力，但老龄社会的到来正一步紧过一步。让百姓真正实现老有所养，应作为两会会场上的一个重要议题，需要加快未雨绸缪、完善顶层设计。

应对人口老龄化，全社会应该形成怎样的分工机制？政府、家庭和个人，分别应该承担怎样的责任？如何建立一种合理的付费制度？要回答好这些问题，都需要立足我国国情，通过智慧的讨论和碰撞来形成国家的顶层设计。在顶层设计框架的指引下，做好养老保障制度的完善、规划养老机构的设置设立、谋划人力资源的培养配备，通过具体环节和领域“一砖一瓦”的搭建，才能真正做好一个成熟的、应对老龄社会的中国方案。

解决高龄失能老人“有所养”“有所医”的问题，既是现实的民生诉求，也是未来我国社会经济持续发展中越来越迫切需要解决的后顾之忧。由此入手做好制度设计和产业规划，调动政府与市场、社会与个人等各方力量，也将会成为我国经济发展进程中一个新的增长点。

同其他事业的改革发展一样，充分做好应对老龄化的社会准备和制度设计，并非是一蹴而就的过程，需要一定时期的持续推进、整体推进；现在加快未雨绸缪，才能避免将来措手不及。