残疾人康复应纳入公共服务体系

“目前，2000多万人次残疾人得到康复服务，400多万人次残疾人得到托养照料。视力、听力、智力3类残疾儿童少年义务教育入学率超过90%，残疾学生随班就读的比例超过50%。这一现象的背后，凝聚着国家对残疾人群体的关爱。”全国政协委员、中国听力语言康复研究中心主任龙墨说，也要看到，当前城乡发展不平衡，基本公共服务还不能满足各类残疾人的需求，政策宣传应更深入，基层一些康复机构条件亟待改善，服务能力有待提高。

在龙墨看来，加强残疾人康复服务依然是今后工作的重要内容。建议持续深入实施《国家残疾预防行动计划（2016~2020年）》，有效减少、控制残疾的发生、发展。同时，将残疾人康复纳入国家基本公共服务体系，并制定相关服务规范；发挥社会力量和市场机制作用，为残疾人事业发展注入活力。

龙墨强调，应依靠科技创新加快康复辅具产业发展，建立基本辅助器具适配补贴制度。同时，推动更多康复项目纳入基本医疗保险支付范围，让残疾人得到更多便利、安全、实用的辅助器具和服务。

面对基层康复机构建设及服务能力亟待提高的现状，龙墨建议，应建立县、乡、村联动互补的残疾人服务网络。此外，需加快康复等相关专业人才培养，推动中国康复大学的建立，完善康复基础及临床学科建设等。（记者甘贝贝 王潇雨）