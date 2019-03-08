“吃鸡”不是小问题 陈玮代表呼吁：规范网络游戏开发和使用 保护青少年身心健康

在今年全国两会上，全国人大代表、浙江省衢州市柯城区人民医院危重症救治中心主任陈玮呼吁，我国应尽快制定、修改相关法律，以规范网络游戏开发和使用，保护人民群众尤其是广大青少年的身心健康。

据介绍，2018年6月19日，网络游戏成瘾被联合国教科文组织正式列为精神疾病。《中国互联网络发展统计报告》显示，12岁到16岁的青少年是网络成瘾的高危人群。研究表明，游戏成瘾的患病率约为27.5％。

“目前，95%左右的网络游戏是以刺激、暴力、色情等为主要内容，游戏的不良内容正在潜移默化地‘同化’青少年。”陈玮举例，媒体报道江苏省海门市某中学13岁初一新生从4楼坠亡，孩子坠楼前一直在Ipad上玩一款叫作“绝地求生”的游戏，也就是玩家口中的“吃鸡”，孩子父母认定其正是因为受到了游戏中“跳楼还可以复活”的蛊惑。

陈玮强调，我国虽有未成年人保护法、网络安全法，但法律条文较为原则化，缺乏具体的实施措施。2018年3月16日虽然重新修订了《网络游戏管理暂行办法》，但起不到震慑和改变。建议加紧制定《未成年人网络安全保护条例草案》，建立健全网络信息分类分级制度，明确平台责任，强调互联网产业的社会责任和义务，屏蔽不适合未成年人接触的信息。政府应鼓励和支持互联网产业研发、生产和推广未成年人上网保护软件，明确规定图书馆、学校联网计算机、未成年人使用的电子产品必须安装不良信息过滤系统，并形成检查监督机制。（首席记者叶龙杰）