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2/12李薇，全国人大代表、洋河股份酒体设计中心副主任。 2015年获得国家级白酒评委。作为全国人大代表今年是第二次参会履职，与第一次相比，少了些紧张，多了些责任。看到去年自己的建议得到有关部门的认真回复，让我更有动力，也更有使命感。

3/12李双双，清华大学医学院生物医学工程系硕士，现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司技术经理。先后申请国内外四十余项发明专利，目前已授权发明专利12篇。相关项目曾获深圳市技术发明奖一等奖、中国专利优秀奖、广东省科学技术奖一等奖、国家技术发明奖二等奖等科技奖项。2018年荣获第三届“杰出工程师青年奖”。

4/12董莉，平安医疗健康管理股份有限公司，风控产品部负责人；曾经年少懵懂，对未来的向往就是有一份稳定的工作、幸福的家庭。回首望去，儿时不以为意的“青涩”，而今已成为心心念的奢求。

5/12赵明玉，链家综合经纪人，连续两年进入公司精英社，2017年年度公司第十，2018年年度公司第一。毕业之前想做一名老师，期待桃李满天下。实习期间接触了房产方面，现已在链家工作两年多，对此更认可和理解自己的行业。

6/12赖河汀，厦门航空女飞行员，目前总飞行时间3606小时。当随着经历的累计逐渐发现飞行最吸引我的并不是光鲜的外表，而是肩上承担的责任以及每一次安全把旅客送达目的地的幸福感。

7/12张艺萌，2014年成为一名媒体工作者。记录着身边的人和事，将正能量传递给每一个人。实现梦想的路艰难坎坷，依然会沿着这条路走下去。

8/12杜韩笑，毕业于中国传媒大学。现为一名太平人寿保险代理人，入职3年。上学时喜欢化学，想象在瓶罐林立的实验室创造很多奇妙的物质，创富的同时实现价值。机缘巧合进入保险行业，一年为上百个家庭提供完善的医疗、教育、养老规划。

9/12傅静，建行上海分行营业部，全国劳模。来到银行系统，从工作的点滴中收获成功的喜悦和客户满意的回馈，从护航进博会的金融服务中提升专业素养和职业价值。

10/12商海燕，毕业于南京航空航天大学，现为华北空管局北京塔台管制员。入职8年来，随着爱好成为职业，梦想成为现实，才知道这一路的不易。一次次的平安起降，有条不紊的特情处置，神圣的保障任务，点滴的带新工作，都促使自己不忘初心，努力的去追逐更美丽的管制事业。

11/12王晓箴，航空公司客舱服务部乘务长，飞行总计已8000余小时。抱着对这份职业的憧憬，高考志愿选择了空中乘务，当真正踏入这个行业时，才发现大家看到的这份职业的光鲜外表，还有更多不被了解的那份坚守，作为乘务长更要在航班上体现职业精神和专业技能。