周燕芳代表：建立开展扶贫工作长效机制要做到“三种结合”

人民网北京3月7日电（董童）3月7日，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列活动在京举行。在人民网·人民健康联合中国保险行业协会举办的“保险精准发力 助力脱贫攻坚”主题论坛上，全国人大代表，中国太平洋保险（集团）股份有限公司战略研究中心副主任周燕芳指出，保险业服务精准脱贫，关键要建立开展扶贫工作的长效机制，要做到把发挥保险的主业优势和扶贫工作相结合，把脱贫和防贫相结合，把产业扶贫和保障性扶贫相结合。

全国人大代表，中国太平洋保险（集团）股份有限公司战略研究中心副主任周燕芳

周燕芳表示，自己在最初参与政府补充医疗保险和新农合经办业务时，了解到农村地区很多人因病致贫、返贫，因此非常关注保险业如何帮助农村建立完善的保障体系。她认为，脱贫攻坚是决胜全面小康社会的关键战役，在仅剩的两年时间内任务非常艰巨。

周燕芳指出，保险业助力脱贫攻坚有天然优势。一方面是因为脱贫攻坚与保险的基本功能高度契合，另一方面，助力脱贫攻坚是保险企业的社会责任。保险行业正从高速增长转向高质量发展，要回归本源，并承担应有的社会责任。中国太平洋保险集团承载着1.26亿位客户的信任，必须要服务国家战略,服务实体经济发展，服务民生保障。所以,参与脱贫攻坚工作，是保险企业自身长期健康发展的内在诉求。

今年的《政府工作报告》中提到，精准脱贫要坚持现行标准，聚焦深度贫困地区和特殊贫困群体，加大攻坚力度，提高脱贫质量。确保脱贫要有实效、可持续，经得起历史检验，脱贫工作要建立一个稳定的脱贫攻坚的长效机制。

周燕芳认为，保险公司助力脱贫攻坚，同样要建立扶贫工作的长效机制，需要做到三点：

首先要把发挥保险的主业优势和扶贫工作相结合。充分发挥保险的功能作用，把提高贫困地区保险服务水平作为工作主线。在业务开展中，保险企业一方面应积极与政府合作，通过健全保险服务网络、应用新技术，提升风险管理的水平、加大保险保障力度；另一方面应坚持精准靶向施策，根据贫困地区实际情况开展多种形式的扶贫保险业务。

其次，要把脱贫和防贫相结合。提高脱贫质量，就是要防止和减少脱贫后的再次返贫。从实际来看，只有消除贫困存量的同时，从源头控制贫困的增量，才能巩固提升脱贫的质量，这是2020年实现整体脱贫后更为长远的一项防贫工作，需要保险业把精准防贫提升到与精准扶贫、脱贫同样一个高度，着眼最主要的返贫、致贫成因，探索建立“脱贫不返贫”的保障机制，才能真正助力减少相对贫困人口的增量问题。

最后，要把产业扶贫和保障性扶贫相结合。在实际工作开展中，一些基层机构会把扶贫等同于简单的捐款捐物，把保障型扶贫认为是低保兜底，这种模式无法从根本上解决造血问题，而产业扶贫才是基本途径。保险机构要分析不同地方的致贫原因，提高“授人以鱼”的本领，因地制宜推动和服务当地优势产业发展，提升农民稳定增收的能力，夯实贫困人口稳定脱贫的基础。