周延礼委员：今年大病保险政策将更多向贫困人口倾斜

人民网北京3月7日电（记者孙博洋） 3月7日晚，由人民网·人民健康主办的2019年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在北京人民日报社新媒体大厦举行。在人民网·人民健康联合中国保险业协会举办的主题为“保险精准发力·助力脱贫攻坚”圆桌论坛上，全国政协委员、原中国保监会副主席、党委副书记周延礼在发言中表示，2019年，大病保险参保人受益将上一个新台阶，大病保险政策将更多向贫困人口倾斜。

全国政协委员、原中国保监会副主席、党委副书记周延礼

周延礼在回顾过去几年保险业扶贫工作时表示，过去几年，特别是2016年以后，保险业在扶贫方面做了大量工作。

周延礼表示，过去几年，保险业扶贫工作首先是搭建好了保险扶贫政策框架，包括在农业保险方面做了三年的工作安排，确定建档立卡人群，制定了保费政策和实施方案，已经初步取得成效。“2016年-2018年三年时间已经支持了6家保险公司在14个省份开展了扶贫农业保险试点。开展的农业专署扶贫保险产品74个，涉及到8个省45种农作物，其中对受灾贫困户勘查定损结束前预付赔款，这些工作得到广大的建档立卡贫困户们的高度赞赏。”周延礼说。

因病致贫、因病返贫是目前脱贫攻坚中遇到的棘手问题，也是保险业大有可为的领域。

周延礼表示，2019年，贫困人口受益于大病保险的状况将上一个新的台阶。过去几年，保险业积极配合相关部门推动降低了大病保险的起付线。今年政府工作报告又提出“居民医保人均财政补助标准增加30元，一半用于大病保险”。此外，今年的保障报销金额由50%提高到60%，大病保险参保人获得了更多保障。“包括出台提高报销水平的政策，体现出国家脱贫攻坚政策是切实有效的，大病保险政策向贫困人口倾斜，切实解决了贫困群众因病致贫、因病返贫的问题。”周延礼表示。

周延礼表示，初步了解，过去一年保险业支付的大病保险理赔金额超过800亿元。“这是一个非常可观的数字，今年应该继续做好这方面的工作，鼓励保险公司积极配合开展贫困人口补充医疗保险，给贫困户兜底，防止他们因病返贫。”周延礼说。

关于保险扶贫资金如何利用，周延礼认为，要鼓励保险资金投向贫困地区的基础设施、民生工程，农村的“四好”公路建设，要积极参与脱贫攻坚、服务国家政策的大项目，PPP项目。

周延礼认为，保险业助力脱贫攻坚要完善政策，强化措施，进一步落实好保险业三年扶贫计划，扎扎实实推进落地。他还认为，持续督导，压实责任十分重要。“100分布置，99分是工作安排，但是一分落实不到位就等于事倍功半，打通最后一公里这个任务是非常繁重的。”周延礼说。

周延礼同时表示，保险业助力脱贫攻坚还要及时总结经验和推广典型。“一旦形成可复制、可推广的经验，要以各种形式来宣传，包括交流会的形式、简报形式或者通过人民网，多做一些宣传，使保险扶贫工作不单在保险业界广为传颂，也向社会大众广而告之，更是保险业以实际行动向党中央交一个满意的答卷。”周延礼说。