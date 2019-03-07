全国人大代表于金明：三年，中国质子技术治肿瘤对标世界

第十三届全国人大代表于金明在接受健康时报记者采访时对国产医疗器械的发展提出了建议，以下为内容文字简介：

国产器械取代进口是必然趋势

国产医疗器械能够取代昂贵的进口器械是必然趋势。我希望国产器械企业能够在创新、融合，在产品质量和制造水平上，从根本上达到甚至超过进口医疗器械。社会上许多人抱怨医院使用进口器械，我们也受到很多批评或者是非议。这是因为国产医疗器械与进口器械相比确实还有一定的差距。

我经常举一个例子，我们国产的家电和进口家电在十几年前，我们都喜欢买进口的，不管是空调、冰箱还是电视，但现在我们买进口电器的几乎是没有了。所以我呼吁我们的高端医疗器械企业应当沉下心来，像我们的家电企业学习，跟海尔、海信、格力空调去学习，这样我们才能走出一条中国自己的特色路子来。

三年，中国质子治疗肿瘤技术将对标世界

目前肿瘤治疗还是依赖技术或者药物的一个专业和学科。就放射治疗来说，我们现在发展离不开我们先进高端的设备，离不开大数据，离不开我们的人工智能等等。

质子治疗现在是热点，因为这种方式突出的优点是疗效好，但问题是造价非常贵，我们很幸运的赶上了我国出台的好政策，山东省和济南市共同投资约30个亿建设了质子治疗中心，这个中心坐落在济南的医学科学中心，现在已经进入了基建的阶段，设备招标大概很快就开始了，我们预计2021年能够治疗第一位病人。

我非常期待质子中心能够尽快的让更多的百姓获益，我想有几个方面是需要做的，一是力推质子项目加入医保，二是希望国外的这种高端的医疗器械降价，三是希望我国的高端的医疗器械加快研发速度，尽快进入我们的临床。