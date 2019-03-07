全国人大代表丁小兵呼吁:将防治抑郁症知识编入中学教材

“世界卫生组织相关的流行病学调查数据表明，全球有超3亿人患抑郁症，预计2020年抑郁症可能成为仅次于心脑血管病的人类第二大疾病，在各类精神障碍中列首位。我国抑郁症的诊断和治疗也面临严峻挑战。”昨日，全国人大代表、华润集团湖南区域工委书记、华润集团驻湖南省首席代表丁小兵呼吁，全社会都来关注抑郁症，为健康中国建设凝聚更加磅礴的力量。

调研

不到10%的抑郁症患者接受专业治疗

“我国抑郁症患者发病的年龄高峰为20至60岁的职业人群，这类人群正是社会的生力军，往往肩负工作、生活、家庭等多方面重任。”丁小兵说，其中仅有不到10%的人接受了专业治疗，低就诊率和收治率是我国面临的一大主要问题。

丁小兵介绍，人们对抑郁症的识别率偏低，很多人饱受折磨却不知自己患了此病。父母、家人、老师、同学、朋友、同事往往把患者的病理状态当成思想问题，进行说服开导，结果越劝病情越重。“这种对疾病的曲解、误判和忽视，往往容易延误病情，雪上加霜。”

据了解，《国家残疾预防行动计划（2016—2020年）》已经将抑郁症列为主要致残性精神疾病之一。“但很多人简单地认为抑郁症只是心理问题，不会造成医学损害，不需要专业的精神医学及药物治疗。”丁小兵告诉记者，有的患者即使意识到自己病了，也没有勇气面对和接受，因“讳疾忌医”错过了最佳治疗时机。

丁小兵说，抑郁症病人往往伴随着明显的躯体化症状，但一些非专科医生却将其当成生理疾病或神经衰弱反复检查、治疗，结果贻误了病情，又给患者添加了医源性负担。因此，对抑郁症的预防治疗不仅仅是单纯的医学问题，也是社会问题，预防是关键，诊断和治疗也十分重要。

呼吁

推进抑郁症知识普及常态化

丁小兵建议，各级各类学校要加强抑郁症相关知识的教育宣传普及工作，将防治抑郁症知识编入中学教材，按规定的学时数和教学内容开设心理健康教育课程，开展生命教育和心理危机干预，促进学生人格的成熟与身心的健康。

其次，提高对抑郁症相关知识的宣传教育工作力度，让社会公众更加理性认识抑郁症的生理基础、治疗方式、预防方法，减少社会公众对抑郁症的恐惧。“可以在‘精神卫生日’‘世界睡眠日’‘全国助残日’‘国际残疾人日’‘大学生心理健康日’等主题日集中开展相关宣传活动，推进抑郁症知识普及常态化。”丁小兵表示。

同时，他建议各高校专业心理咨询机构面向社会设立心理援助热线电话，建立相关网络平台，定期为有抑郁情绪的患者及高危人群提供专业的心理危机干预服务，轮流向公众提供心理健康免费咨询公益服务。

“还要加强对抑郁症等主要致残性精神疾病的筛查识别和治疗康复，推动我国医疗机构抑郁症治疗科室的建设，建设专业医疗队伍，强化预防、治疗抑郁症疾病的专业力量。”丁小兵认为，要加强对其他各科医生抑郁症相关症状表现的培训，提高其他各科室医生对抑郁症诊断的敏感度，避免误诊情况发生。（特派全媒体记者 朱敏）