农村养老政策先行 全国人大代表回答辽宁辽阳农民崔东亚提问

春节期间，本报全媒体记者利用“新春走基层”的契机，来到辽宁省辽阳市弓长岭区汤河镇石四村，听农言解民忧，通过录制视频的方式帮助他们把心声带回北京，带上两会。“国家是不是能考虑一下就近多建点养老院，解决农村养老的问题？”当得知记者来意后，67岁老人崔东亚向记者提出了问题。

崔东亚最近开始考虑当自己不能种地的时候，如何来养老的问题。“在我们村，像我这样的留守老人有很多，独生子女很多，很多家里的孩子都在城里成家立业了，我们也不想给他们添麻烦。我希望国家能够多多重视农村的养老问题，在家附近建一些养老院，也好让我们老有所依、老有所养。”

现在农村老人多，独生子女多，而且孩子都不在身边，崔东亚说出了当下很多农村老人的心声。尤其是在当下乡村振兴大背景下，农村养老问题不容忽视。3月6日，记者将老人的问题带上了两会。

全国人大代表、陕西省五丰社区党总支书记雷温芳对崔东亚关心的养老问题进行了回应。雷温芳说：“作为农村党支部书记，我对农村比较了解。农村老人的儿子女儿都在外面打工，老人很孤单，建养老院是很必要的，这样一来老人白天可以在里面搞活动，不让老人那么孤单；而且还能解决老人的饮食问题等等。建议国家应该出台合理的规划来解决这些问题，有了养老院，有人给老人做饭，保证了老人们一日三餐有饭可吃；还有就是通过建养老院，有人来为大家打扫卫生，保证老人们居住生活环境舒服、舒心等等。国家在这方面应该制定相应的配套政策，只有这样才能让老人老有所养、老有所依。”（记者高雅王壹）