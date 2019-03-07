十三届全国人大二次会议开幕，李克强作政府工作报告时提出 支持中医药事业传承创新发展

原标题：支持中医药事业传承创新发展

3月5日，十三届全国人大二次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强代表国务院向十三届全国人大二次会议作政府工作报告，报告中强调要“支持中医药事业传承创新发展”。

回顾过去一年工作时，李克强表示，政府坚持在发展中保障和改善民生，改革发展成果更多更公平惠及人民群众。深化医疗、医保、医药联动改革。稳步推进分级诊疗。提高居民基本医保补助标准和大病报销比例。加快新药审评审批改革，17种抗癌药大幅降价并纳入国家医保目录。数据显示，2018年居民基本医保人均财政补助标准达到人均不低于490元的目标，新增40元中一半用于大病保险。

对于2019年工作，报告提出要“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”“增强人民群众获得感、幸福感、安全感”“保持经济持续健康发展和社会大局稳定，为全面建成小康社会收官打下决定性基础”，并提出10项工作任务。

报告提出，今年财政收支平衡压力加大。但基本民生投入确保只增不减。在“加快发展社会事业，更好保障和改善民生”中，报告强调，保障基本医疗卫生服务。继续提高城乡居民基本医保和大病保险保障水平，居民医保人均财政补助标准增加30元，一半用于大病保险。降低并统一大病保险起付线，报销比例由50％提高到60％。实施癌症防治行动，推进预防筛查、早诊早治和科研攻关，着力缓解民生的痛点。做好常见慢性病防治，把高血压、糖尿病等门诊用药纳入医保报销。抓紧落实和完善跨省异地就医直接结算政策，尽快使异地就医患者在所有定点医院能持卡看病、即时结算，切实便利流动人口和随迁老人。深化公立医院综合改革。促进社会办医。加快建立远程医疗服务体系，加强基层医护人员培养，提升分级诊疗和家庭医生签约服务质量。坚持预防为主，将新增基本公共卫生服务财政补助经费全部用于村和社区，务必让基层群众受益。加强妇幼保健服务。支持中医药事业传承创新发展。药品疫苗攸关生命安全，必须强化全程监管，对违法者要严惩不贷，对失职渎职者要严肃查办，坚决守住人民群众生命健康的防线。

在“对标全面建成小康社会任务，扎实推进脱贫攻坚和乡村振兴”中，报告提出要打好精准脱贫攻坚战，脱贫致富离不开产业支撑，要大力扶持贫困地区特色优势产业发展。

在“坚持创新引领发展，培育壮大新动能”中，报告提出提升科技支撑能力，加大基础研究和应用基础研究支持力度，强化原始创新，加强关键核心技术攻关。健全以企业为主体的产学研一体化创新机制。进一步提高基础研究项目间接经费占比，开展项目经费使用“包干制”改革试点，不设科目比例限制，由科研团队自主决定使用。（记者黄 蓓）

(责编：李轶群、许心怡)