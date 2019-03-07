科普：旅行时不要忽略心脏病征兆 

心血管疾病是导致人们在旅行过程中自然死亡的主要原因之一。一项新研究指出，如果旅行时胸口、喉咙、肩颈、背部或胃部出现疼痛等心脏病发作症状超过15分钟，一定要毫不犹豫拨打急救电话，因为心脏病发作后如果能得到及时救治，对患者长期效果可能是有益的。

日本顺天堂大学静冈医院心脏医学系西尾良太教授近日在欧洲心脏病学会急性心血管护理会议上报告说，该院进行了一项涉及2564名患者的长期观察研究，这些患者在1999年到2015年间曾在静冈医院接受过经皮冠状动脉介入治疗（PCI）手术。

研究人员把调查对象分成当地居民和旅行者两类，平均跟踪年限为5.3年，其中有192人在旅途中曾发作心脏病，约占总调查人数的7.5%。调查发现，在综合考虑年龄、性别和高血压、糖尿病、慢性肾病等风险因素后，旅途中曾发作心脏病的人在调查期间的长期全因死亡风险要比当地居民低42%。

西尾说，该研究显示，在旅途中发作过心脏病的人如果得到及时救治，长期效果可能是有益的。重要的是，在他们挺过急救回家后，会通过继续看医生以求减少类似事件，继而调节生活方式并服用预防药物。

他还指出，后续回访发现年纪较大、之前有过心脏病史或慢性肾病的患者死亡率更高。因此以上人群以及高血压患者、吸烟者或肥胖者，应特别注意在居家或旅行时牢记急救电话号码。