全国政协委员吴浩建议：借力智慧医疗为基层医疗机构减负赋能

全国两会期间，全国政协委员、北京市丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩建议，借力智慧医疗为基层医疗卫生机构减负赋能，推进基层医疗卫生机构智慧健康服务惠民。

吴浩委员表示，我国正逐渐进入老龄化社会，慢性病患者已超过3亿人。基层医疗卫生机构是提供基本医疗和基本公共卫生服务的重要载体，基层医务人员是慢性病防控和老年人健康管理的主力军。然而，基层医疗领域存在全科医生数量严重不足、各业务系统不联通、医联体内部信息不共享、服务能力弱、群众对其服务能力信任度不高等问题。

吴浩委员建议，评估、整合基层医疗卫生机构承担的国家基本公共卫生服务工作内容，减少不必要的数据收集工作，简化表格内容；优化考核评价机制，将基层从应对考核的大量“填表”工作中解放出来，还时间于改善医疗卫生服务；加快互联互通建设，打破专业公共卫生机构与基层医疗卫生机构的信息壁垒，将信息应用于远程医疗、双向转诊、检查结果互认、药品配送等；推行智慧家庭医生协同服务，应用人工智能、互联网、物联网等手段，为居民提供规范、便捷、高效的健康管理，使基层常见病、多发病“接得住、留得下”，慢性病“管得好”；建立智能化慢性病管理平台；将临床辅助决策支持系统嵌入医生工作站，辅助医生按照规范实施诊疗。