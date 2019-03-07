惊蛰：穿衣得捂 饮食要淡！养好身体一年不跑医院

《中国天文年历》显示,3月6日5时10分迎来“惊蛰”节气。中医讲惊蛰时节人体的肝阳之气渐升，阴血相对不足，养生应顺乎阳气的升发、万物始生的特点，才能使自身的精神、情志、气血也如春日一样舒展畅达，生机盎然。小编从衣食起居等方面，给大家讲讲养生重点。

穿衣记得捂一捂

湖南中医药大学第一附属医院治未病中心副主任李定文：在这段时间里，要千万做好防风的准备。

1.捂头颈上身全暖和

春捂时第一个需要保暖的地方就是头颈，这样可避免因头颈受风寒带来的不适，如头痛、头晕、颈肩胀痛或感冒、气管炎等。外出时可戴帽子或系一条围巾，不宜过早穿低领或V字领上衣。

2.捂手腕心脏舒服

春捂时第二个需要保暖的地方就是手腕，因为手腕上有我们心经对应的神门穴，按照中医的理论来说，我们体内的元气循环会在神门穴经过、停留。如果元气循环得顺畅，身体就好。所以说让神门穴保暖就能让我们的心脏更加健康。

七分袖与九分袖的衣服这个时期最好不要穿着，尤其是老人，外出活动时尽量在外套里穿一件袖口能达到拇指根部的长袖毛衣，或是戴上一副筒儿稍微长点的手套。

3.捂腰腹下肢不麻木

第三个需要保暖的地方就是腰腹，这是因为人的阳气以肾为本，肾居于我们的腰腹部，那么一旦有风寒侵入人体，肾中的阳气就会被困于下部，我们腰部以下的循环就会受到影响，这个时候，就容易出现下肢麻木，疼痛、腰膝酸软等问题。

4.捂小腿脑袋不痛苦

最后需要保暖的地方是我们的小腿，尤其是小腿外侧，这里也是保护阳气的地方，有些人在寒冷的天气里会出现头痛等症状，正如老话所讲“寒从脚起”所以“春捂”宜下厚上薄。

饮食要清淡平补

成都中医药大学蒲昭和：在饮食上，主要应重视如下几个方面。

1.饮食“清补平淡”

此时宜多吃富含植物蛋白质、维生素的清淡食物，可以增强体质抵御病菌的侵袭。宜多吃的食物包括：瘦肉、鸡肉、鸡蛋、春笋、菠菜、芹菜、牛奶等。初春肝气盛易伤脾，适量多吃大枣、山药等甜食可以养脾，最好做些大枣粥、山药粥等食用。

2.宜多吃时令野菜

惊蛰后野菜多，如荠菜、苦菜、马头兰等，可适当多吃。野菜大多营养丰富，还富含维生素C及有助防病的活性成分。适当多吃，有助增强人体免疫力，还能抵御病菌的侵害。

3.多吃点梨

惊蛰乍暖还寒，时而也较干燥，人常有口干舌燥之感。我国民间有“惊蛰吃梨”的习俗。梨性寒味甘，有润肺止咳、滋阴清热的功效。梨的吃法很多，比如生食、蒸、榨汁、烤或者煮水等。但梨子偏寒，老人一次别食用过多，否则反伤脾胃。如脾胃虚寒及血糖偏高之人，则要少吃生梨。如咳嗽，也可选食莲子、枇杷、罗汉果等以缓解症状。

晚睡早起，抑春困

惊蛰前后阴寒之气渐降，阳气升发，人体血管舒张，流入大脑的血供较冬季减少，中枢神经的兴奋性减弱，致使春困扰人。

很多人认为多睡可以解乏，但结果往往是越睡越困。这是因为，过多的睡眠不能顺应春季特性，反而会抑制阳气升发，加重春困。

春天可以适当晚睡早起、多伸懒腰，这样可以使血液循环加快，全身肢体关节、筋肉得到活动，减轻困意。同时，也能激发了肝脏机能，使肝脏得到“锻炼”，从而达到对肝脏的保健效果。



