全国政协委员王宁利呼吁：防控近视要正确使用医疗器械
蒋红瑜
3月3日，在全国两会“代表委员通道”上，针对媒体提出的现在青少年儿童视力下降严重问题，全国政协委员、北京同仁医院眼科中心主任王宁利表示，防控近视的医疗器械和设备，必须到正规医疗机构购买。
据王宁利委员介绍，我国近视发生有“小、深、高”3个特点，即发病年龄越来越小，患病率居高不下，度数不断加深。
“目前，没有哪项单独的技术能控制住近视，需要综合使用多项技术，多个部门共同发力。”王宁利委员说。
王宁利委员表示，除眼保健操外，相关医疗器械和设备也可以用于近视防控，如角膜塑形镜、周边离焦的眼镜、改变学生行为的穿戴式监控设备等。但这些医疗器械和设备必须是监管部门认定的、通过临床试验、科学研究证明有效的。
现在，近视防控设备越来越多，王宁利委员提示，一定要选用经过科学验证且经过国家相关质量部门认定的设备。有些家长没有这个概念，给孩子选用了过多的医疗器械和设备，不但达不到防控近视的效果，还可能带来二次损伤。
“准分子激光、手术矫正、佩戴隐形眼镜等方法也可矫正近视。”王宁利委员说。（记者 蒋红瑜）
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