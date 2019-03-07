农工党中央提案聚焦群众用药安全可及

今年全国两会期间，中国农工民主党中央委员会（以下简称农工党中央）向全国政协十三届二次会议提交了38件提案，其中多数提案聚焦健康中国建设和人民群众用药安全可及。

加快建立临床研究功能平台

生物医药是新一轮科技革命和产业变革的重点领域，临床研究是评价验证生物医药产品是否安全有效的主要方式。长期以来，我国高质量临床研究能力不足，已成为医药行业创新发展的瓶颈。

农工党中央在提案中提出，聚焦北京、上海等大型医学中心城市，依托国家现有的临床医学研究中心，率先建立2~3个国际一流的临床研究功能平台，通过示范引领、辐射带动京津冀、长三角等区域，促进我国临床研究协同发展。

此外，农工党中央在提案中还提出，发挥地方政府的统筹和引导作用，建立科学、清晰的平台组织架构和管理体系。实现医疗机构的资源整合与共享，建立协同、高效的平台运行机制。加强资金配套和政策供给，为临床研究营造良好的生态环境。

完善药械产品注册收费政策

2015年，经国务院批准，国家发改委、财政部对药械产品注册收费政策进行了调整，为推进药品医疗器械审评审批制度改革、有效提升审评审批能力发挥了重要作用；但随着改革的逐步深入，还需要对药械产品注册收费政策进行适当完善。

农工党中央呼吁，从两方面着手完善相关政策。一是保留药械产品注册收费项目。按照国际通行做法，对源自市场交易的收费项目予以保留，避免有限公共资源被滥用。二是科学确定药械产品注册费标准。国家发改委、财政部等有关部门应根据成本补偿原则，按照科学测算方法，结合药品医疗器械审评审批制度改革进展，重新测算药械产品注册收费标准；在取消药品再注册费（医疗器械产品延续注册费）基础上，设置药械产品注册年费；建立收费标准动态调整机制，每5年药械产品注册费标准根据成本重新测算，5年期间每年收费标准与通货膨胀率自动挂钩。

健全完善国家药品采购政策

2017年10月，中办、国办印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》实施后，我国医药产业加快了与国际接轨的步伐，医药企业从事新药研发、开展仿制药质量和疗效一致性评价的热情空前高涨。2018年11月，“4+7”药品带量采购试点的实施，引起业界持续热切关注。

针对健全完善药品采购政策，农工党中央在提案中呼吁结合药品生产供应特点，坚持分类采购。我国药品生产供应存在不均衡现象，针对不同品种的不同市场表现，必须采取不同的保障方式。对供应不足的品种应该考虑实施直接挂网、医院或GPO采购等方式。

同时，科学评估“4+7”集中采购，形成评估报告，为主管部门提供决策参考。在此之前，应避免各地跟风，防止对“4+7”集中采购效果出现干扰。

农工党中央还提出，对国产创新药以及通过仿制药一致性评价的品种应给予扶持，充分发挥国产创新药和仿制药的替代作用，切实加大支持力度，优先采购，鼓励临床使用，并适当提高医保支付标准。参照建筑工程招标方式，取消“最低价中标”，在对药品以及该品种供应保障情况进行具体分析、综合评价的基础上，设置“中位价”中标。（记者 蒋红瑜）