剖宫产妈妈运动要量力而行

剖宫产的妈妈一般要比顺产的妈妈恢复得更慢。她们需要等剖宫伤口渐渐愈合，基本上3个月后才能做到真正意义上的行动自如。在这3个月的时间里，能做的运动是非常有限的，既要活动到相关部位，尽快恢复身材，又不能太剧烈，还要顾及伤口的情况，避免伤口疼痛或不小心扯裂。所以，一些简单的辅助运动，如呼吸与咳嗽运动、腿部运动等是剖宫产妈妈不错的选择。

呼吸与咳嗽运动 呼吸与咳嗽运动能帮助剖宫产新妈妈清除肺部的分泌物。呼吸运动的重点在于呼气，要缓慢、深深地呼气。咳嗽运动时，先用双手或枕头支撑住伤口，维持膝盖的弯曲，试着轻轻咳嗽，注意不能大力的咳，否则会引起疼痛。

腿部运动 腿部运动能够帮助剖宫产新妈妈促进血液循环，加快身体恢复。具体做法是仰卧姿势，双腿伸直，脚掌向前绷紧，右腿弯曲提起，然后伸直回到原位，再换左腿弯曲伸直。每天早晚，左右腿各做5次。

需要注意的是，剖宫产的新妈妈运动一定要量力而行，根据自己的身体恢复情况而定，以不累及伤口为准。在运动过程中有做不到的动作，千万不要勉强。