换关节？康复训练手术前就要开始做
南方医科大学第三附属医院康复医学科主任刘刚介绍，很多人知道膝关节置换术后康复，其实术前康复也是很必要的，术前就开始康复训练，有助于预防并发症，更有利于恢复。下面推荐术前康复的两种练习方法。
踝泵练习
踝泵练习对防止老年人术后腓肠肌静脉丛的静脉炎和下肢深静脉血栓形成非常重要。
方法：患者在卧床的情况下，双踝先自然放松，然后做背伸动作，背伸时一定要达到最大限度，然后从最大背伸状态开始做趾屈，趾屈也要达到最大限度。
如此反复进行，每天屈、伸次数共6组，每组50次，共300次（身体状况较差患者可相应减少次数）。
股四头肌收缩训练
术前开始进行股四头肌收缩训练可为术后进行训练打下良好基础。通常患者特别是年纪较大的患者对肌肉的控制相对较差，有效的术前股四头肌收缩训练可以让患者更好地找到发力的感觉以及技巧所在。
方法：卧床时，股四头肌收缩，放松练习方法如下，患者卧在床上，反复进行双下肢大腿肌肉收缩5秒钟，再放松2秒钟的活动。每天收缩、放松次数共6组，每组50次，共300次。
肌肉收缩差的患者可在大腿下方压一小枕头用力下压枕头，可诱发股四头肌及腘绳肌的收缩。(陈辉 游华玲)
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