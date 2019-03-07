出生缺陷预防实验室通过验收

3月5日，依托河南省人口计生科研院建设的国家卫生健康委出生缺陷预防重点实验室通过验收。这是河南省首家国家卫生健康委委署重点实验室。

河南是出生缺陷高发的省份。该实验室2013年立项、建设，投入近5000万元，搭建了临床基地、人类遗传资源中心、数据中心三大科研平台，涉及分子遗传学、细胞遗传学、生殖医学、免疫生化、流行病学、超声影像学六个学科。实验室引进、聘请首席科学顾问、领军人才以及多名学术带头人、学术骨干，先后承担和参与各级各类科研项目66项，获得河南省科技进步奖、中国出生缺陷干预救助基金会科技成果奖等，出版著作7部。在重大出生缺陷产前筛查与诊断体系构建与应用、单基因遗传病分子诊断技术的建立与应用，以及重大出生缺陷孕期综合干预技术体系构建及临床检测等方面，实验室也取得突出成果，为政府部门提供了决策依据，为降低河南出生缺陷率作出积极贡献。（记者李季）