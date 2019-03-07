15年体检大数据：35岁以下检出乳腺癌的也多了
3月6日，东南大学附属中大医院数字化乳腺检查中心公布15年的大数据，检出乳腺癌患者数量明显上升，基本以每年17%比例递增。最新统计数据显示，该院近15年共12万例乳腺受检中，共查出乳腺癌患者4600余例。刘万花主任医师介绍，在中国乳腺癌高发于45-55岁，比欧美国家发病年龄提早约10年。其中中国乳腺癌发病呈现2个小高峰，最高峰在45-55岁， 70岁左右是另一小高峰。从中大医院近9年检出的3366名乳腺癌患者年龄分布特征看，35岁以下检出乳腺癌的患者也多了。检出的乳腺癌患者中40岁—60岁居多数，另外20-30岁患者23人，30-35岁患者67人。（通讯员 崔玉艳 记者 杨彦）
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