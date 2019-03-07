医保提质增效要再接再厉

今年政府工作报告要求，降低并统一大病保险起付线，报销比例由50%提高到60%，抓紧落实和完善跨省异地就医直接结算政策，尽快使异地就医患者在所有定点医院能持卡看病、即时结算，切实方便流动人口和随迁老人。与此相呼应，在今年全国两会上，众多代表、委员也将目光聚焦医保今后的改革上，谈想法、出点子，一致呼吁医保进一步提质增效。

唤醒“沉睡”的医保卡

“医保卡使用范围稍窄，降低了个人账户资金使用效率。为此，建议规范个人账户资金划入方式，活化个人账户使用功能，拓宽使用范围，增进参保人员健康福祉。”全国人大代表、山东省医疗保障局副局长仇冰玉关注到，长期以来，城镇职工医保个人账户资金在医保卡上“沉睡”，处于低效运行状态。

仇冰玉建议，个人账户应当在扩大使用人群、扩大使用范围、探索将符合条件的互联网诊疗服务费用纳入医保卡支付范围、发挥医保“治未病”作用等方面进行改革。“比如，允许使用个人账户资金为职工本人及家庭成员购买商业医疗保险，减轻参保人及家人大病医疗负担；允许支付家人门诊医疗费用、零售药店购药费用，用于家庭签约服务和为家庭老人购买长期护理保险等，更好发挥其互助共济功能。”

“随着我国老龄化进程的加快，老年人失能失智发生率也随之快速攀升。”全国人大代表、上海交通大学医学院附属第九人民医院副院长刘艳认为，在科学顶层设计的基础上，建议尽早将长期护理险列入修法范畴，纳入《社会保险法》或明确其法律定义；建立多元化筹资机制，改变目前长护险资金由医保结余资金划转的状况，按照社会保险制度的基本原则，按规定进行筹资，个人和单位按制度进行缴费，并加上财政的适当投入，民政的福彩金注入。

让商保需求得到释放

全国人大代表、天津中医药大学校长张伯礼调研发现，自2012年以来，我国商业健康险赔付支出在卫生总费用中的占比快速上升，2016年达2.16%，但与成熟市场相比，仍然处于较低发展水平。德国、加拿大、法国等发达国家的平均水平在10%以上，美国高达37%。

“商业健康险是我国多层医疗保障体系的重要组成部分，应与基本医保、大病保险、医疗救助、疾病应急救助有效衔接。”张伯礼认为，公众为专业健康保障付费的意愿日渐提高，高品质健康保障和服务的需求正在加速释放。今后，要在制定鼓励政策、构建健康保险专业化发展机制、完善税收优惠政策等方面，进一步促进我国商业健康保险发展。

“保险行业应探索差异化健康服务的保险产品创新，探索商业医疗保险与医院医保衔接的可行性和有效渠道，创新多层次健康保障体系的完善手段，为国家和行业制定政策提供支撑，为商业医疗保险进入医院提供指导意见和服务支持。”全国政协委员、中国医学科学院阜外医院医保办公室主任敖虎山说，商业医疗保险作为补充进入医疗保障体系的最大跳战是缺乏医疗机构的数据支撑，在经办基本医疗保险时得不到患者的住院信息。

敖虎山建议，医疗机构应主动梳理医院的管理流程，为商业医疗保险进入医院畅通渠道和环境。同时，要完善经办管理费用机制，商业医疗保险可以先垫付一定比例抵押金让出院病人用于结算，减轻医院和患者的压力，让医院和患者愿意选择商业医疗保险。

打破医保数据壁垒

《中国互联网络发展状况统计报告》显示，2018年，我国网民规模达8.02亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.3%。对此，仇冰玉提出，电子医保卡是打开医保线上服务的总钥匙，通过电子医保卡“互联网+医保”应用，有利于简化办事流程，建议建立全国统一的电子医保卡应用、服务、管理的业务和技术规范，将电子医保卡作为参保人办理医疗保障业务，享受相应服务的主要电子身份凭证，使持卡人方便快捷地享受政府提供的医疗保障基本公共服务。

当前，我国医保仍是属地化管理模式，数据碎片化现象严重，且存在数据质量有待提升、缺乏专业分析人员等问题。“通过对医保大数据的挖掘分析，可以对医疗机构、医务人员的医疗服务以及参保人员有可能产生的道德风险进行有效监测。但是由于数据收集缺乏统一标准，目前我国医保数据汇集的一大难点是不同部门、不同机构之间处于无法‘交流’的状态。”全国政协委员，中国医学科学院整形外科医院研究中心主任肖苒呼吁，建立医保大数据标准化管理系统和统一的接口规范，明确各级医保部门权责利，加快全国的数据汇集和医保信息系统建设，打破部门间、行业间的数据障碍，全面提升医保监管工作。