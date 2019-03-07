英研究：每天一杯热可可缓解多发性硬化症病痛

据英国《每日邮报》3月4日报道，据英国牛津布鲁克斯大学研究人员发表在《英国医学杂志》期刊上的最新研究表明，患有多发性硬化症(MS)的患者若连续六周每天饮用热可可饮料，可使疲劳感和疼痛感有所减轻。研究人员认为，这是因为可可饮料中富含类黄酮，而类黄酮具有抗炎特性。

多发性硬化症是英国最常见的神经系统疾病，英国约有10万人受这一疾病影响。其中女性患者人数是男性的两倍，而90%的患者会感到疲劳，并伴有疼痛，最终会丧失行动能力及视力。这一病症是由于人体的免疫系统出现问题而引起的，该病症的患者的免疫系统不再发挥抵御疾病的作用，而是开始攻击人体自身的神经。

在这一研究中，研究人员将40名最近被诊断为多发性硬化症的患者分为两组。要求第一组参与者连续六周每天喝一杯高类黄酮含量的可可热牛奶糊，而另一组喝一杯低类黄酮含量的可可饮料。但需注意饮用30分钟后，患者方可服用药物或进食。除此之外，参与者的日常饮食不受任何影响。在整个研究过程中，研究人员对参与者的疲劳程度进行了评估，每天上午10点、下午3点和晚上8点，饮用可可的患者都要对自己的疲劳程度进行1至10分的评分，而患者的活动状态也需要用计步器测量。

六周后，研究人员发现，11位饮用高类黄酮可可的患者疲劳感略有改善，而饮用低类黄酮可可的人只有8位患者。在6分钟的步行测试中，饮用高类黄酮可可的人比另一组走得更远，而饮用高类黄酮饮料患者的疼痛程度似乎也较低。

研究人员表示：“该研究表明，饮食干预对这一病症的患者来说是可行的，通过改善疲劳和步行耐力，患者或将长期受益。”

该研究负责人牛津布鲁克斯大学营养学高级讲师谢莉 科(Shelly Coe)博士表示：“多发性硬化症对每个人来说都是不可预测的，发病症状也是不同的，所以我们现在需要知道富含类黄酮的热可可到底有多有效，以及在推荐使用前，要确定它是否能让所有多发性硬化症患者受益。目前这项研究仍处于早期阶段，但随着更多数据的收集，我们非常希望能够找到一种饮食方法，可以帮助多发性硬化症患者在未来以更便宜、更安全的方式来控制其发病症状。”(实习编译：莎日娜 审稿：刘洋)