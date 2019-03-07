山西监管高风险药品
近日从山西省药品监管局获悉，今年，山西省加大对血液制品、中药注射剂、无菌和植入性医疗器械等高风险产品监管力度。
据悉，2019年，山西省药监工作将完善体制机制，落实监管责任，市县机构改革要强化基层药品监管力量配备，明确监管事权，落实药品安全党政同责；将加强突出问题整治，加强大要案件查办，加强监督抽验。聚焦使用范围广、不良反应集中、投诉举报多的重点品种，改进完善抽验工作机制，加强抽验针对性、靶向性和有效性。（特约记者王帆）
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