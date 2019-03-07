研究发现社交媒体广告会影响儿童饮食习惯

据美国“侨报网”援引3月4日报道，一项新的研究显示，看到社交媒体影响者宣传非健康食品的儿童更有可能采取不良饮食习惯。该研究于4日发表在美国儿科学会(American Academy of Pediatrics)的同行评议期刊《儿科学》(Pediatrics)上。

英国利物浦大学的研究人员向三组共176名9至11岁的儿童展示了他们在Instagram上伪造的社交媒体影响者的页面，这些页面拥有100多万粉丝。其中一组展示的是社交媒体上带有巧克力饼干等非健康零食的图片，另一组显示的是香蕉等健康小吃，第三组是非食品，比如运动鞋。

研究发现，看到非健康零食图片的孩子会比其他孩子多摄入32%的卡路里，大约每天多摄入90卡路里。

美国儿科学会(American Academy of Pediatrics)的发言人、儿科医生娜塔莉 迪盖特 穆特(Natalie Digate Muth)表示，研究表明，每天多摄入70至80卡路里就会导致儿童超重，并可能导致肥胖。

“很明显，每天多摄入90卡路里会导致体重增加，”穆特说，“但更重要的是，非健康的零食含有大量的糖和盐，这对整体健康有长期的负面影响，会导致糖尿病和心脏病。”

研究中，健康食品组和非食品组的孩子在饮食方面没有显著变化。

研究报告的撰写者安娜 科茨(Anna Coates)在一份声明中说：“在儿童接触到的非健康食品的数字营销方面，需要更严格的限制，不应该允许视频博客作者在社交媒体上向弱势青少年宣传非健康食品。”

穆特对此建议，父母应该监控孩子的上网时间，教孩子如何识别广告，并限制针对儿童和青少年的广告。(实习编辑: 周思敏 审稿：谭利娅)