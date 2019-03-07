中年时积极体脑活动可防痴呆

瑞典哥德堡大学一项新研究表明，中年时期积极进行体力和脑力活动，有助降低罹患老年痴呆症的风险。

哥德堡大学研究人员近日发表在美国《神经学》杂志上的一篇论文说，他们对800名瑞典女性进行了长达44年的跟踪调查，这些女性刚参与研究时平均年龄为47岁，并被按照参与脑力和体力活动的情况打分及分组。

该研究中，脑力活动包括阅读和写作等智力活动、听音乐会和参加合唱团等艺术活动以及做针线活等手工活动。44%的参与者被划分到脑力活动水平较低的低分组；56%的人被划分到高分组。对体力活动，则分为活跃组和不活跃组。每周进行4小时以上步行、骑单车等低强度运动，或每周有规律地进行高强度运动如跑步、游泳等，或参与竞技运动，被划分到活跃组。按此标准，17%的参与者被视为不活跃；82%的人被视为活跃。

研究期间，共有194位参与者得了老年痴呆症，其中102人罹患由脑变性疾病引起的阿尔茨海默病，27人罹患脑血管供血障碍所致的血管性痴呆症，还有41人是以上两种情况同时存在的混合型痴呆症。

研究发现，在排除了高血压、抽烟和糖尿病等风险因素后，脑力活动高分组女性比低分组女性罹患阿尔茨海默病的风险低46%，罹患老年痴呆症的总体风险低34%；而体力活动活跃组的女性比不活跃组女性罹患血管性痴呆症的风险低52%，罹患混合型痴呆症的风险低56%。

（据新华社）