人大新闻中心记者会聚焦民生话题——
国家发改委：五年内增加百万养老床位
张佳星
养老床位“一床难求”？幼儿托管无处可托？针对“一老一小”的问题，在3月6日十三届全国人大二次会议新闻中心举行的记者会上，国家发展和改革委员会副主任连维良表示，今后3—5年将增加普惠性养老床位100万张以上，并支持建设一批示范性托育服务机构。
“‘一老一小’问题是最大的民生，我们每个家庭都面临这样的现实问题。”连维良说，党中央、国务院对城市养老院“一床难求”、托幼托育能力不足等问题高度重视。
城企联动，增加供给
相关统计数据显示，2018年末中国大陆60周岁及以上老年人口已经达到近2.5亿人。然而，国内2.8万个养老服务机构只拥有680万张床位，相当于每千名老人不足30张床位。养老床位短缺现象严重。
据介绍，国家发展改革委等多个部门共同推动出台了一个民生领域补短板的行动方案，其中就包括对这一“短板”的措施政策，即通过优化供给满足需求，从而推动养老服务形成强大的国内市场。
连维良介绍，政府将加大中央预算内投资，进一步放宽社会资本准入，多措并举增加服务供给。在养老服务能力建设上，通过城企联动等方式，养老床位增加100万张以上。在增加育幼服务能力方面，将着力发展婴幼儿照护服务，加快支持建设一批示范性托育服务机构。
提高服务质量，信用将成监管“利器”
由于老人和孩子相对弱势的特点，对于养老育幼服务质量的要求更加迫切。相关行业的不良事件总能引起社会的巨大反响。
“老人和孩子们的幸福，全社会都非常关心。”连维良说，人们最关心、最担忧的是养老育幼的服务质量，所以，提升养老育幼服务质量将被作为行业监管的重中之重。
连维良提出通过4个方面提高养老育幼服务质量，即规范服务标准、加强人才培养培训、完善支持政策以及加强信用监管。
在信用监管方面，发改委是信用建设牵头部门，连维良表示，企业和个人都有了统一的社会信用代码，全国信用信息共享平台和企业信用信息公示系统已经建立并有效地发挥作用。
保障为基本，注重多元化
除了基本保障的养老育幼服务，连维良还表示要优化养老育幼服务供给结构，在保好基本、兜住底线的基础上，要大力支持非基本养老育幼服务多元化发展，努力满足多层次、多样化需求。
连维良表示，要兜住底线，促进护理型养老床位达到50%以上。护理型床位是指面向失能、失智老人照护服务需求，体现基本生活照护功能的床位。此外，在布局上，要兼顾社区、老少边穷地区，加大对贫困地区、边远农村的倾斜支持，更多地发挥社区作用，引导优质养老育幼服务机构进社区。
（科技日报北京3月6日电）
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