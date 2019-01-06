堵住医保卡变“购物卡”的漏洞

【把脉】

走进很多医保定点药店可以看到，一边是排列整齐的药品，一边是包装精美的保健品，甚至还有大量的卫生纸、牙膏等日用品。在这些药店，医保卡俨然成了“购物卡”。尽管一些地方医保部门对医疗机构、零售药店等开展了专项督查，打击骗保违规行为，但据媒体记者多方采访发现，目前有的地方仍然存在使用医保卡购买日用品、保健品等行为。

按照基本医疗保险制度规定，医保资金其实就相当于个人账户，资金只能用于支付在定点医疗机构和定点药店发生的医疗消费。假若医保资金用于购买非药品商品，在某种意义上等同于骗保套现。这种行为，影响了医保资金的正常运行，也违背了医保制度设计的初衷。然而，通过医保资金在药店购买药品以外的商品，或者直接套现的情况早已屡见不鲜。近年来，各地管理部门为阻止医保资金滥用出台了很多规定，但透支救命钱的漏洞仍旧存在。

导致此种现象的原因是多方面的，其中最重要的恐怕与医保制度设计上的先天性缺陷有关。由于我国法律并未禁止药店兼营药品以外的有关商品，药店自然乐于扩大经营范围。一些医保定点药店内设有非药品专柜，为医保资金被异化提供了渠道。对于消费者而言，医保资金按规定只能用于门诊医疗报销和到药房购买社会医保目录范围内的药品，那些身体健康、很少看病买药的投保人，其医保资金个人账户里积累了额度可观的资金。这笔资金平常不使用，对当事人来说就是“资源闲置”。为了最大化利用不能取现的个人账户金，种种套现医保账户金的手段应运而生。

从目前的制度设计来看，最大的难点是在实际的运行中，很难监控消费者购买的东西是药品还是非药品。如此明显的漏洞，自然会有人去钻。药店有盈利的冲动，消费者有购物的需求，双方一拍即合。这种看似你情我愿的“共赢”交易，实则是对集体利益的损害，不仅会对整体的医保资金带来潜在风险，更会影响医保制度的平稳运作。

医保资金作为一项公共资金，关系到广大参保人员的切身利益。要根治其乱象，还得寄望于医保制度设计上的进一步改良。

一方面，应完善我国现行的医疗保障体制，倘若能实现所有人从出生起便纳入医疗保障体制中，那就会大量减少违规借用医保卡的现象。另一方面，在加强医保宣传的同时，监管部门应该出台更为详尽的法规以规范医保资金的使用，提高违规单位和违规使用者的违法成本，用刚性措施保证医保资金不被药店或医院的违规行为蚀空。此外，可对个人医保资金用度和刷卡激活凭证屏蔽等方面进行改良设计，从根本上解决这个问题。

值得欣慰的是，国家医保局办公室、财政部办公厅日前联合印发文件明确指出，今后医院、药店放任参保人盗刷医保卡，不仅违规违纪，而且还涉嫌违法犯罪，将面临法律的严厉制裁。如此一来，提高了盗刷医保卡的法律成本，织密了医保基金监管网，此举对于维护医保基金安全和参保人的利益大有裨益。

（作者：廖海金，系江西省新余市渝水区市场监管局党委书记）