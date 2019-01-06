北京市民政局：182家养老服务驿站投用

根据《北京市2018年重要民生实事项目》的分工，北京市民政局2018年共主办实事项目3项；原市社会办主办2项，共同主办1项。截至2018年11月30日，市民政局所有主办实事项目全部完成。在养老方面，按照要求，2018年市民政局要在城乡社区继续建设150个养老服务驿站，这一任务已经超额完成：2018年全市建成并运营社区养老服务驿站182家。

市民政局相关负责人介绍，城六区疏解清退的房屋重点用于养老服务驿站建设。农村地区则通过流转方式将农民自有住宅流转到村集体或村级经济组织，升级改造建成“幸福晚年驿站”。据统计，2018年新建的182家社区养老服务驿站中，95%的设施由政府无偿提供。

此外，本市还从多方面对养老驿站进行扶持。其中，服务流量补贴按照不低于服务总收入50%的比例予以资助。对于符合条件的农村“幸福晚年驿站”，更是按实际服务流量补贴的1.5倍予以资助。此外，每连锁运营一家社区养老服务驿站给予不低于5万元的一次性补贴。目前，本市连锁化运营养老服务驿站占比达80%。

为满足老年人养老服务需求，本市搭建养老“信息平台+呼叫中心+电视服务系统”三位一体服务网络，为老年人提供个性化、多样化、人性化的居家养老服务，实现有求有应，打造“没有围墙的养老院”。此外，不少驿站还融合了医疗资源，老年人可在驿站内享受医疗服务。（记者 蒋若静）