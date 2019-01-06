降温时记住这20字“护心诀”

这几天降温，市民陈伯突然感觉到左臂疼痛不已。到医院一检查，医生告诉他：“幸好来得及时，你的心脏病犯了！”

这可不是段子。在心血管内科门诊，类似“不走寻常路”的非典型胸痛病例，可谓屡见不鲜。除此以外，胸口突然憋闷，如压大石；心慌难受，心跳经常漏跳几拍……这些信号也大多意味着心脏有事。一旦错过心脏发出的各种“警报”，后果不堪设想。

中山大学孙逸仙纪念医院党委书记、心血管内科主任王景峰教授和心血管内科副主任陈样新主任医师联合主讲了一堂心血管微课，给大家支招“冬季如何护心”。

王景峰强调，目前心血管疾病的发病率和死亡率高于肿瘤和其他疾病，尤其是在冬季，人们更需要“爱心”。

文/广州日报全媒体记者王婧、任珊珊 通讯员张阳、刘文琴、林伟吟

导致胸痛的原因很多

“医生，我的胸口好痛，请问是不是得了冠心病？”

这句话，是心血管门诊中出现的高频提问。

“胸痛、心慌、气喘等是心血管疾病最常见的症状，但却容易与其他非心血管疾病混淆。”王景峰指出，心血管疾病往往发病较急，以主动脉夹层为例，其病情往往比较凶险，一旦得不到适当的救治，死亡率极高，因此及时识别心血管疾病发出的“信号”非常重要。

导致胸痛的原因有很多。典型的心绞痛发生在胸前区或胸骨后，但还可表现为左上肢痛、左肩痛、下颌痛等不典型疼痛。另外，反流性食管炎、肋间神经痛、肋软骨炎也可导致胸痛。

王景峰提醒，如果出现剧烈胸痛，首先要警惕是否有急性心肌梗死、主动脉夹层、肺动脉栓塞的发生。需要注意的是，心绞痛发作往往出现在凌晨至早上这一时间段，甚至有些病人在做噩梦时突发心绞痛而猝死。

陈样新指出，心血管疾病在季节上表现出一定的规律性，每逢季节变迁或天气急剧变化时，到急诊科或心内科门诊“报到”的高血压、冠心病、心衰等心血管疾病患者往往也会增加。

以冠心病为例，分为稳定性冠心病和不稳定性冠心病。其中稳定性心绞痛往往在活动量明显增加时更易发作，而不稳定性心绞痛在休息状态下也可发生。

造成胸痛的原因很多，要及时识别可能危及生命的胸痛。如果发现心绞痛发生的频次更高或胸痛持续半小时以上不能缓解，这些都是心脏发出的高危信号，这种情况下建议尽快到急诊科就医或拨打120急救电话。

降温时念好20字“护心诀”

对有心血管高危因素和疾病的患者来说，一到年尾、年头，除了气温的影响，工作和家庭生活的变化也可能影响病情。

例如有一种说法：年底赶工作过度劳累、新年聚餐、醉酒、情绪激动等被称为冠心病的“扳机因素”，可能令斑块破裂，形成血栓，引发急症。对此，王景峰表示“确实有一定道理”。他强调，此时尤其要念好20字“护心诀”，即“防寒保暖、适当运动、清淡饮食、注意休息、坚持用药。”

春节将近，有些患者忌讳过节期间吃药，总是擅自停药一两天，认为并无大碍。王景峰特别提醒，一定要坚持用药，以免引起疾病急性发作。

随身带硝酸甘油≠免吃心脏病药物

“胸痛就吃丹参滴丸！”

“喝热水能缓解胸闷！”

“随身带着硝酸甘油就行了，不用天天吃冠心病药！”

在老年朋友的健康微信群里，经常有类似的说法冒出，究竟有没有道理？

陈样新指出，硝酸甘油、丹参滴丸可能对部分心绞痛患者有缓解症状的作用，但是，往往缓解效果好反而提示冠心病的可能性高，持续不缓解的往往提示是高危信号，而“喝热水”能缓解的胸痛，往往不是冠心病引起的。

“很多患者此前就有心绞痛的症状，如果突然加重、持续30分钟以上都不能缓解，此时单纯靠硝酸甘油已经不能解决问题了，一定要及时拨打120急救电话，尽快到医院明确诊断，尽早处理。”陈样新指出，以中山大学孙逸仙纪念医院为例，该院胸痛中心开有绿色通道，因心脏原因导致的胸痛患者前来就诊，可通过绿色通道获得最快的救治。

头晕昏倒？别走错科室

有些患者发现自己心脏漏跳几拍，非常担心。

“这种症状通俗来讲叫心慌，专业术语则为心悸。”陈样新表示，心悸发生时，绝大多数患者不会发生特别严重的症状，但如果造成头晕、眼前发黑甚至晕厥等明显影响，建议及时就诊。

不少患者尤其是年轻人头晕、昏倒后，第一时间想到的是“贫血”，还有人以为出现了脑病，先到神经科就诊，却查不出原因。如果出现这种情况，则要考虑心源性晕厥，建议到心血管内科就诊。

装心脏起搏器 手机微波炉不影响

植入心脏起搏器是如今治疗心律失常的方式之一，心跳过慢者、心脏停搏者、某些心跳过快者、严重心衰患者等都可从中获益，患者做完植入手术之后四天左右即可出院，一般可以使用十多年。病人是否需要以及能否植入心脏起搏器，有国际标准以供参考，有类似情况可以找专科医生就诊。

很多人担心植入心脏起搏器后的安全性问题。实际上，现在的起搏器已经非常安全，不影响日常正常生活，手机、微波炉等影响都不大。不过，强磁场可能会对心脏起搏器的工作状态产生一定影响，建议尽量远离强磁场环境。

心衰可防可治 要当心感冒

各种心脏病走到最后往往会出现心力衰竭。心衰后期的患者往往像恶性肿瘤晚期患者一样，骨瘦如柴，卧床难起。

“心力衰竭可防可治。”王景峰介绍，呼吸困难是心衰最常见的信号，分为劳力性呼吸困难、夜间阵发性呼吸困难以及端坐呼吸困难。如果以前可以一口气上四五楼，现在上二楼就气喘不停，这往往是心力衰竭的强烈信号，建议尽快到医院做心脏彩超检查。

日常普通的心电图、胸片检查也很重要，可以及时地发现心脏问题，根据病情进展有针对性地选择到底是药物治疗、器械治疗还是心脏移植。

年轻人出现心力衰竭往往多见于心肌炎和心肌病。王景峰特别提醒，感冒出现扁桃体发炎，千万不要当作小事不以为意，病毒性心肌炎如果迁延不愈，部分可发展为心肌病。尽管针对感冒没有特效办法，但也要注意进行针对性治疗，多饮水、注意休息、注意饮食。

针对心力衰竭的治疗，陈样新指出，心力衰竭患者首先要注意生活方式的调整，合理把握饮水量，小心感冒；医疗治疗角度，最常用的治疗手段是利尿剂的使用，此外还有一些药物不但可以缓解症状，对患者长期生存也大有益处。

专家强调，心衰是一种慢性疾病，坚持服药特别重要。此外，心衰是一种综合征，还要注意引起心衰的基础疾病的治疗。