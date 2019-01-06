天冷泡个脚？糖友要谨慎

最近寒潮上线，不少人睡觉前喜欢用热水泡个脚暖暖身，不用彻夜双脚冰凉，很多“老广”还喜欢再往泡脚汤里加点“料”，各种中药辅助，顿时从脚底暖到心里。不过医生提醒，并不是所有人都适合这样泡脚，对于某些人群来说，泡脚非但不能养生，可能还会惹出大问题。近日，糖尿病患者李先生就因为泡脚，差点把自己的双脚给“废”了。老糖友冬天如何保养双足，预防糖尿病足？有约君请来南方医科大学珠江医院内分泌代谢科副主任张桦教授为大家支招。

医学指导/南方医科大学珠江医院内分泌代谢科副主任、主任医师张桦教授

文/广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员伍晓丹、李丽珊

个案：大冷天用中药泡脚 双足差点被“废”

常年有高脂饮食、吸烟等不良生活习惯的李先生，8年前被当地医院诊断为2型糖尿病。然而，他并没有引起重视，既不注意规律监测血糖，医生叮嘱要按时服用的降糖药他也总是有一顿没有顿的，想起来才吃。碰到哪里不太舒服了，总喜欢到当地诊所推个拿、泡个脚、拔个火罐……

最近气温骤降，天气寒冷，他又自己买了点中药，在家备了一盆热辣辣的“药汤”泡起脚来。不料第二天早上起床，发现两只脚的脚趾、脚踝出现了很多水疱。以为是头天晚上水温太烫所致，心大的李先生自己拿针将水疱挑破了，还拿“中草药”外敷了一阵儿。

此后，一发不可收拾：李先生的双脚多处逐渐出现皮肤溃烂发黑，有的地方趾骨都露出来了。

意识到不对劲的李先生这才前往南方医科大学珠江医院内分泌代谢科求医。所幸，经内分泌代谢科副主任张桦教授团队控制血糖、抗感染治疗、局部清创、规律换药、生活方式调整等系列治疗，总算保住了“双脚”。

注意：出现这几个初期症状不可掉以轻心

为什么糖尿病患者泡个脚，会导致如此严重的后果？糖尿病足部溃疡——糖尿病常见的也是远期最严重的并发症之一，“糖友们”必须要了解一下。

张桦教授提醒，糖尿病足部溃疡的初期症状很容易被患者忽视，临床多表现为肢端皮肤发冷、麻木、刺痛、灼热，或者皮肤感觉迟钝、感觉丧失等。严重一点的，皮肤会有开放性病灶，表现为水疱、冻伤、烫伤等皮肤浅表性溃疡等。一旦没有及时干预，晚期很可能会出现感染、坏疽，导致截肢，甚至致命。

糖尿病足部溃疡四大诱因

1.血管病变

糖尿病患者长期血糖偏高，血管内皮被逐渐破坏，导致血管管腔狭窄。血流速度下降，容易导致血管内血栓形成，造成足部缺血、缺氧，肢端组织灌注不足，最终在轻微损伤下形成难以自愈的足部溃疡。

2.神经病变

糖尿病周围神经病变可引起患者肢端感觉迟钝，对外界的感知力下降，容易导致烫伤、烧伤、挤压伤。此外，神经病变削弱了周围神经营养作用，使得肢端肌肉萎缩，足部发生微小变形，运动时足部压力分布不均匀，容易导致足跟、足趾损伤。

3.感染

长期血糖偏高，免疫力降低容易引发细菌感染。当血糖偏高时，足部组织的高糖正是滋养细菌的天然养料，因此糖尿病患者需严格控制血糖。

4.不良生活习惯

吸烟是糖尿病足部溃疡的独立危险因素。一方面，烟草当中的尼古丁成分可使血管收缩加重肢端缺血程度；另外，吸烟时产生的一氧化碳和氰化物，会影响正常代谢过程加重肢端缺氧状态。

此外，不注意足部卫生，不及时修剪趾甲，赤脚走路或穿不合适的鞋子，不注意足部保暖及湿润等，均可增加糖尿病足部溃疡的风险。

五招助糖友保护足部

1.温水洗足

每日用温水（约37℃-40℃）洗脚5-10分钟，洗净后用柔软毛巾轻轻擦干，注意保持足趾间清洁。由于糖尿病患者可出现肢端感觉迟钝，一定切忌水温过高。

2.检查足部

清洁足部后仔细检查足趾间、足底、易受压部位有无皲裂、破损、水疱、足癣、茧等，注意足背动脉搏动及足部皮肤感觉。

3.涂润肤膏

皮肤干燥者需在清洁足部后涂润肤膏，不宜涂足趾间，特别注意冬季预防皮肤皲裂。

4.足部按摩

以手掌的大小“鱼际”穴从足尖开始，轻轻按摩双足及下肢，双侧足部分别按摩3-5分钟，促进下肢血运循环。按摩时注意力气不宜过大，切忌在足浴按摩场所中按摩足部。

5.下肢运动

“糖友们”自己在家可以经常做一些促进下肢血运循环的简单运动，如提脚跟：将脚跟提起、放下，重复20次；抬脚尖：将脚尖抬起、弯下，重复20次。

预防糖尿病足注意六点

1.积极控制血糖；

2.冬天切勿使用热水袋，预防烫伤；

3.建议每年一次下肢血管彩超了解血管情况；

4.注意足部保暖，选择合适的鞋袜，定期修剪趾甲；

5.出现足部皮肤损伤、水疱时，需及时就诊，不宜自行挑破水疱以免感染加重；

6.足部皮肤瘙痒或足癣切勿搔抓，使用抗生素软膏涂抹局部皮肤感染处，及时就医。