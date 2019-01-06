二胎孕妈血小板超低 多科会诊保母子平安

血小板就像人体的“凝血战士”，一旦过低，不仅容易自发性皮下出血，还会颅内出血、消化道大出血突如其来，严重危及生命。

正常人每立方毫米血液中约含有10万~30万个血小板，广州一名二胎准妈妈却在孕前血小板仅为1.2万~2.8万个，孕后期甚至仅剩下6000个，母胎均危在旦夕。

记者从广东省第二人民医院获悉，幸亏该院产科、手术室、ICU 、血液科、心内三科、新生儿科等多科医护联手抢救，一名健康的男婴在去年12月30日中午12:30出生，体重2600g，母婴平平安安过新年。

黄女士2013年就在省二医确诊不明原因“血小板减少”，好在2015年有惊无险，剖宫产下第一胎宝宝。

2018年她又怀上二胎，全家既期盼又担忧：此次二胎孕前血小板就波动在1.2万至2.8万个之间，全家人心知，一旦有意外，母胎都将面临巨大的危险。

果然，12月29日，孕34周的黄女士，一到省二医的产科就诊，就被主任医师吕小燕紧急收治入院，当时她的血小板值已经减少至1.1万个。

更让人揪心的是，黄女士住院治疗血小板效果不理想，血小板一路进行性下降至6000个；心脏彩色B超提示肺动脉高压，同时血压升高，被诊断为重度子痫前期及瘢痕子宫等多个高危妊娠诊断。

母胎危急！吕小燕直言，血小板减少原因不明确，多方面治疗效果不理想，孕妇病情危急，随时可能危及母胎生命。

广东省第二人民医高度重视这一病例，立即召开全院会诊。该院产科、手术室、ICU、血液科、心内三科、新生儿科的高年资医生、输血科主任、护士长及住院医师等都立即回院参加抢救,全力以赴奋力抢救产妇和孩子，终于迎来了孩子的呱呱落地。（全媒体记者何雪华 通讯员薛冰妮、朱璐诗）