小寒到！最冷的日子要喝一汤一粥

1月6日为小寒节气，涮羊肉火锅、吃糖炒栗子、烤白薯成为小寒时尚。据《津门杂记》记载，天津地区旧时有小寒吃黄芽菜的习俗。黄芽菜是天津特产，用白菜芽制作而成。俗话说，“小寒大寒，冷成冰团”，在一年最冷的日子里，煲上一锅暖汤或熬一锅热粥，有助防御寒冷。

一汤：杜仲栗子猪腰汤。



上海中医药大学附属曙光医院传统中医诊疗中心主任医师窦丹波建议，小寒节气喝杜仲栗子猪腰汤。猪腰两只，对半切开，剔去白筋，在水中浸泡1小时，除去腥味，取十来颗栗子，煮熟剥皮备用，把杜仲也洗净备用。锅里加适量水(最好用砂锅)，烧开后，放入全部食材，用中火煲上三个小时，加适量盐即可。杜仲、栗子、猪腰都是滋补的好东西，适合在寒冷的冬季进补。

一粥：南瓜山药粥。



不喜欢喝汤的话，就给自己熬些粥来喝。南瓜、山药都是温性食物，常喝能补益身体，抵御寒气对人体的侵袭。而且，南瓜甘甜、山药汁黏稠，加上米一起熬成粥，吃起来也非常香甜可口。有工夫的话，还可以加些红豆、燕麦片、红枣、莲子一起熬。

一穴：防寒穴找涌泉穴。

天津中医药大学第一附属医院针灸部纪如峰介绍，涌泉穴是人体足底穴λ，λ于足前部凹陷处第2、3趾趾缝纹头端与足跟连线的前三分之一处，为全身俞穴的最下部，乃是肾经的首穴。我国现存最早的医学著作《黄帝内经》中说：“肾出于涌泉，涌泉者足心也。”意思是说：肾经之气犹如源泉之水，来源于足下，涌出灌溉周身四肢各处。所以，涌泉穴在人体养生、防病、治病、保健等各个方面都能显示出它的重要作用。

涌泉穴的主要功能是散热生气。临床上常用于治疗休克、高血压、失眠、癔病、癫痫、小儿惊风、神经性头痛、遗尿、尿潴留等，都有很好的效果。利用刺激涌泉穴养生、保健、防病治病的方法有很多，归结起来可分为三类：一是用药物烘烤、熏洗;二是用灸疗、膏贴;三是用各种按摩手法或其他的物理性方法。

按摩涌泉法 我国清代第一部外治专著《急救广生集》就专门讲了擦涌泉的方法： 晚睡觉之前，用一手握住脚趾，另一手用力摩擦足心，如果能坚持的话，可以擦上千下， 耐心的擦几百下也可以，直到感觉脚心发热为止。这样两脚都擦热之后，将脚趾微微转动几下，再把两脚互相摩擦几十下。晚做一次，可以达到巩固精气、通汇气血的作用。长期坚持，能有“康健延寿”的功效。

火烘涌泉法 用中药川乌(或草乌)100克，樟脑10克，一起研为细末，用醋调制成弹子大小，置于足心，足下放微火烘烤，温度以人能耐受为度，用比较厚的衣服或者绒毯裹住身体，让身体微微发汗，长期坚持下去，对女性常见的因受寒而导致的膝关节疼痛、脚踝疼痛、风湿痛等有很好的缓解作用。

灸涌泉穴法 宋代《扁鹊心书》指出：“涌泉二穴，在足心宛中，治长年脚气肿痛，或脚心连胫骨痛，或下肢腿肿，沉重少力。”具体做法是：用艾条或艾柱灸涌泉穴20～30分钟， 晚临睡前灸一次即可。

灸涌泉法可以治疗因寒而起的多种病症，尤其对中医所说的虚寒证效果更好。需要注意的是，阴虚火旺导致的病症不宜用这种方法。



参考资料

①胶东在线：【今日小寒】节气小课堂开课 三九补一冬来年无病痛

②健康时报2011年01月06日：小寒要喝一汤一粥