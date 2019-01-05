久盯熟悉的字，突然不认识？ 神经疲倦导致“大脑罢工”

关于“学生时代”，相信大家都有一个共同记忆——每次被老师罚抄，抄着抄着就发现自己竟然开始“不认得字”。最近“语义饱和”这个概念在网络上频频被热议，对于这种“大脑罢工”的现象，很多人都感觉“既熟悉，又陌生”。

语义饱和：

大脑关注部分而产生整体疏离

一个字看久了觉得不认识？明明都是自己熟悉的字，却像火星文一样陌生？在大量阅读重复的字时，忽然在某个瞬间，觉得这个字很别扭，以至于严重怀疑自己的眼睛出了问题——这种“陌生感”对于我们而言，可谓相当熟悉了。

看英文时也是一样。当我们长时间盯着同一个字或者单词看，人就会突然变得“懵懂”——首先是失去对这个字的读音感，然后失去对这个字意义的联想能力，最后甚至不认识这个字了。“如果对一个单词注视得太久，它将变得奇怪而陌生”。这种感觉早在1907年，就被现代心理学博士玛格丽特所发现。“语义饱和”这个概念，最早出现于西方人的研究中，他们号称“当一个单词被重复多遍，它就变得面目模糊，发音可疑，意义不明”。这种“字变得难认”的有趣现象，在我们方方正正的中国字中，也同样出现了。

当大脑同时接收到太多重复的刺激时，会不自主地只对字的某一部分产生注意，以致对字的整体产生疏离。为此，有研究者认为字词的辨认涉及三个环节，首先是字词产生“字形”的视觉信号，简单地说，就是我们看到了这个字写在纸上的样子；其次将“字形”的视觉信号转化为对应的“语义”；最后是在“语义”层面上进行思维活动。

或许为了更方便于大家理解，法国人将“语义饱和”现象称为“Jamais vu”，翻译过来就是“从未见过”的意思。看到熟悉的事物或文字后，会出现一时间什么都记不起来，仿佛都从未见过的样子。可以说，“从未见过”是一个非常形象的名称，不禁令人想起心理学家荣格曾说过的话：每个人诞生时就像是一颗种子，只是我们忘了自己是什么种子，而我们这一生，就是为了长成一棵“成为我们自己的大树”。

专家解惑

重复信息读取致同一神经元疲劳

“语义饱和”并非一个狭义的概念，有研究发现，神经系统有一个固有特点，如果短时间发生多次重复的刺激，就会引起神经活动的抑制。形象一点来说，就是神经活动也是会“疲倦”的。

“如果长时间盯着这个字或者单词看，那么相同神经信号，就会重复刺激同一个区域的神经元细胞，导致反复读取记忆数据库中的储存信息。”中山大学中山医学院神经科学研究中心的蒋斌教授告诉记者，这种重复刺激和重复信息读取，会诱导同一神经元产生疲劳。这种现象在日常生活中相当常见，一个熟人的照片、熟悉的地点，看久了也会突然有陌生的感觉跑出来。蒋斌教授举例，如果长时间待在充满香味或臭味的空间，我们对这个味道的感觉也会因为渐渐习惯而消失。因为嗅觉感受器以及传导嗅觉的传入神经，持续接收到了相同的刺激，所以也会渐渐被抑制，这就是所谓的“适应”——入芝兰室，久而不闻其香。

除了嗅觉之外，当我们看到美丽的风景，刚拿出手机想拍下来，却发现照片无法完美呈现眼中所看到的旖旎。相机不能如我们所愿地呈现画面，这究竟是为什么呢？蒋斌教授回答，其中的原因也在于“适应”二字——视觉适应使眼睛比相机看得更好。

“‘适应’，是我们身上所有感受器的一个功能特点，除了包括暗适应和明适应的‘视觉适应’之外，我们的耳朵也具备随遇而安的本领，能坦然面对寂静或噪音环境。”他表示，除了病理性慢性痛觉难以适应外，“五感”都有适应现象。

“感觉‘适应’的产生机制比较复杂，至少包括‘感受器适应’和‘中枢神经的适应’。以‘语义饱和’为例，当刺激作用于感觉器时，我们经常看到的情况是——虽然刺激仍在继续作用，但传入神经纤维的冲动频率已开始下降，信号饱和刺激转变成信号识别停顿，从而变得突然不认识这个字或者单词。”蒋斌教授说道。

神经“疲倦”之因：“抑制”是为了更好地“活动”

熟悉的字、熟悉的人、熟悉的风景突然变得陌生，是因为我们的神经产生了疲倦之意，让神经活动产生“被抑制”的情况。蒋斌教授告诉记者，在大脑皮质水平上，抑制和兴奋一样，都具有重要的生理意义。“比如说，当抑制过程在大脑皮质内引起广泛地扩散，并扩散到皮质下中枢时，就可引起睡眠，睡眠就具有保护性意义。”

然而对于这种“大脑罢工”现象，不明故里的人或许会表现出忧心忡忡。近年来曾有研究指出，工作递减、反应抑制、大脑皮层的抑制、记忆力迟钝等现象，都与“语义饱和”的原理相似。那么，我们最想知道的是，这种短暂的“大脑罢工”现象，对于我们自身而言，究竟是一种“伤害”，还是一种“帮助”？

“抑制过程也是积极的神经活动过程，通过抑制，大脑皮质的信号化活动不断得到纠正，并逐渐达到完善，使反应更加精确有效，所以是一种‘帮助’。大脑通过适应旧的感觉刺激，从而有利于探究新的刺激。”蒋斌教授建议大家不妨利用这一原理，当大脑疲劳时，就转移一下注意力，看一些新鲜的东西，让大脑得到休息，便会得到缓解。

“研究发现，语义饱和在演讲焦虑时候具有抑制作用。对于饱受口吃折磨的人来说，不断地重复一些单词，使大脑神经疲倦，可以弱化由此而导致的焦虑状态。”他解释说，“虽然说，持续的刺激会减弱大脑的神经活动，但对于那些本不该过分活跃的活动，就可以利用‘语义饱和’原理得到抑制。”

原来，除了让我们“忘字”之外，“语义饱和”是可以帮忙解决问题的。

延伸阅读

防止大脑“罢工”有妙招

高效紧张的生活状态，让很多人如同上了发条一般，不停地忙碌着。研究发现，长期疲劳会削弱神经系统的自我修复能力，伤害大脑，让我们更迟钝。

“懒于用脑、过度用脑、沉默寡言、少动多静、睡眠不足等，都会影响我们的神经系统的正常运转。而长期酗酒或吸毒，更会对我们的神经系统造成伤害。”蒋斌教授特别强调，酒精造成神经系统过多兴奋或麻痹，引起神经衰弱，大脑组织萎缩；而吸毒对人体的中枢神经系统产生严重毒害，导致精神萎靡、感觉迟钝、运动失调、幻觉、妄想、 定向障碍等。“要想保持大脑思路清晰，就要保持良好的生活习惯，戒酒和远离毒品。”

虽然说，“大脑罢工”是一种自我保护的积极体现，但与其等到神经出现倦怠，不得不停下工作，不如在问题出现之前主动缓解疲劳。比如说，运动就有助于缓解神经系统疲劳。“运动不但能让血液输送更多的氧气顺利进入细胞组织，清除食物代谢后残留在体内的有毒物质，还能使血流加快、脑部氧气得到补充，让我们保持大脑细胞的健康。”

此外，蒋斌教授还提到，良好充足的睡眠，也是调整神经系统功能的得力方法。睡眠时，大脑会整理我们整天的想法和白天学习的内容，让不重要的记忆被清理掉，让想要保留的记忆得到加强。

毋庸置疑，只有在具备“最充足脑力”的情况下，才有可能顺利完成所有任务。