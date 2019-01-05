坑娃！担心缺钙，妈妈把1岁女儿“补”成双肾结石！

出生后就体重偏低，个头偏矮，心急的父母亲听信广告宣传后干脆来了个拔苗助长似的喂养方式，给10天大补钙。1年后，孩子的个头是长了一些，却开始频繁出现血尿状况，上医院一检查，1岁10个月的宝宝双肾都出现严重结石。经广州医科大学附属第五医院泌尿外科主任医师李天诊治后发现，孩子的泌尿系统结石，和过早补钙和不正确辅食喂养有着莫大的关联。

盲目补钙存五大隐患

北京大学公共卫生学院营养系教授李可基表示，盲目补钙可能酿成高血钙、肾结石、铁锌镁磷等矿物质元素营养失衡、甚至是心脏病、前列腺癌等五大隐患。

另外，长期或过量补钙还会造成孩子吃饭少、消化不良、便秘，甚至出现厌食、浮肿、多汗等不适。临床中，不少家长抱怨孩子不好好吃饭，三天两头总生病，到医院诊治才知道问题出在每天都给孩子吃钙片。

三大症状显示孩子缺钙

事实上，0～1岁主要由母乳或配方食品喂养者均无需补钙。1～3岁，保证400～500克牛奶，或相当量奶制品，再配合均衡的饮食，都不需要补钙。

如果孩子出现：1、临床检查出现钙或维生素D缺乏指征(如骨密度偏低，碱性磷酸酶高，钙磷乘积高等);2、血中维生素D浓度正常;3、钙摄入量低(如<3/4的推荐量)。上述3点具备才基本上可考虑为缺钙。儿童补钙前，应去正规医院体检后科学进行。

婴幼儿补钙有三条路

婴幼儿补钙有三个途径，富含钙的食品如牛奶、骨头汤、虾皮、鱼类、豆制品、蛋黄、芝麻酱、小白菜、芹菜等;钙质强化食品和钙质补充剂(钙片)。

钙质的补充，最好来自含钙质丰富的食物或钙质强化食品。把豆腐和鱼一起炖，虾皮切碎煎蛋吃，西红柿与鸡蛋同炒，烹调鱼或排骨放些醋，都可使钙的吸收和利用率大为提高。少吃高磷食品如汽水、可乐等。前者增加钙的排出，后者妨碍钙的吸收。若饮食实在无法满足钙的需求，才考虑钙片的补充。

正确补钙：维生素D+补钙

正确预防缺钙的方法是：补充维生素D+补钙。补钙同时补充维生素D，才有利于钙质吸收。平时多带宝宝晒太阳，晒太阳时不要隔着玻璃窗，阳光中的紫外线很少能穿透玻璃窗。而且，要尽量多露出皮肤，增加皮肤对维生素D的合成;也可以口服浓缩鱼肝油，如果缺钙明显还需定量肌注维生素D3。