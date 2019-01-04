我国是猪肉消费大国，猪肉年消费量超过5000万吨。非洲猪瘟疫情发生后，不少消费者担心，“还能不能好好吃猪肉了？”一些食堂甚至暂停了猪肉食品供应。非洲猪瘟疫情到底会不会影响猪肉及其制品的食用安全？近日，经济日报记者采访了中国肉类食品综合研究中心主任、国务院食品安全专家委员会委员王守伟。

王守伟明确表示，非洲猪瘟疫情不会影响猪肉及其制品的食用安全，可以放心食用猪肉及其制品。首先，非洲猪瘟不是人畜共患病，不会传染人。非洲猪瘟发现近100年来，全球范围内没有发生过人感染非洲猪瘟的情况，消费者完全不用担心食用猪肉感染疫病的问题。

其次，严格的管控措施可以有效防止染疫猪肉流入市场。我国首例非洲猪瘟疫情发生以来，农业农村部门加大了非洲猪瘟排查力度，强化了产地检疫和屠宰检疫，只有经检疫合格的猪肉才允许上市销售。发生疫情的地方，疫区严格封锁，疫点的全部生猪和疫区内存在风险的生猪均被扑杀并进行无害化处理，这从源头上有效防止了染疫猪肉进入加工环节和消费市场。

同时，高温可杀灭非洲猪瘟病毒。非洲猪瘟病毒对高温较为敏感，60℃持续加热20分钟即可灭活。目前市场上销售的高温肉制品和低温肉制品，其加工条件均可使该病毒失活。家庭烹饪鲜（冻）猪肉时，其温度往往在90℃至100℃，病毒更加容易失去活性，只要保证足够烹制时间就行。因此，不必因为某个地方发生非洲猪瘟疫情就不吃猪肉，食堂暂停供应猪肉制品也是没有必要的。

关于如何购买放心猪肉及其制品，王守伟建议消费者通过具备食品生产经营资质的正规生产厂家和商超渠道，选购加施检验检疫合格证章的鲜（冻）猪肉，购买猪肉制品应当选择保质期内、标签标识清晰、包装完好的。

猪肉在居民肉类消费结构中占有较大比重，与消费者生活密切相关。鉴于非洲猪瘟疫情防控的严峻性和紧迫性，王守伟建议，消费者也应强化疫情防控责任意识，注意发现隐患并及时报告，从而在消费环节切断疫情传播途径，避免非洲猪瘟疫情传播蔓延。生猪感染非洲猪瘟后，其耳、四肢、腹部皮肤出现出血点，消费者如发现类似可疑猪肉，应及时联系相关部门，不能随意丢弃。