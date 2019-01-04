低温和大风何以增加心梗风险

《中国心血管病报告2017》显示，我国心血管病死亡占居民疾病死亡构成40%以上，居首位，高于肿瘤及其他疾病。心脑血管疾病具有“发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高,并发症多”即“四高一多”的特点，而冬季又是心脑血管疾病高发的季节，做好预防和救治工作对患者生存和预后有极大的影响。为此，本版特组织系列文章，介绍有关心脑血管疾病发病和急救方面的知识，希望对大家有所帮助。

瑞典科学家在《美国医学会杂志》上发表的一项跨度长达16年的队列研究数据分析显示：恶劣天气，尤其是低温，与心肌梗死风险升高关系密切；而低气压、较高的风速和较短的日照时间也是独立的心肌梗死诱因。

那么，寒冷时节的低气温和冷锋过境为何容易诱发心肌梗死？对于心肌梗死高危人群，在遭遇极端天气时应如何自我保护？哈尔滨医科大学附属第一医院心内科主任、博士生导师田野教授对这些群众关心和关注的问题做出了解答。

“瑞典科学家的研究表明，低温、寒潮、暴风雪等恶劣天气，极易使心肌梗死发病率迅猛上升。”田野介绍，这种情况不仅表现在北欧、北美等国家，在我国北方特别是东北地区也很常见。临床中，由严寒加重的高血压、心肌梗死、心力衰竭、心律失常、血栓性疾病在黑龙江省相当普遍。

田野补充说，因寒冷与心血管事件密不可分，故寒冷地区高血压靶器官损害所致的心血管事件，在冬季表现得更为严重。研究表明，大气温度每下降10℃，总冠脉事件发生率增加13%，冠心病事件和死亡率增加11%，经常性事件增加26%。中国疾病预防控制中心的一项研究表明，与其他心血管疾病所致心力衰竭相比，心肌梗死引发的心力衰竭更易受气温所左右，在冬季心肌梗死酿成的心力衰竭为42%，而在夏季这一比例仅为13%。

极端气温可使血压、血液黏稠度、胆固醇和心率发生变化。随着肥胖和糖尿病等相关疾病发病率的升高，易受极端气温影响的人群亦不断增多，并且增加了未来的发生心脑血管疾病的可能性。田野解释说，天气寒冷，会使人体的血管收缩，血液黏稠度增加，冠脉血管阻力增大，容易造成血压升高、心肌缺血、缺氧等，加大心脑血管疾病恶化的概率。另外，天冷之后人体运动相对减少，尤其是坐办公室的工作人员，如白领阶层的上班族，本来血液循环就比较慢，加上天冷时偏向于高糖、高脂肪等高热量食物的大量摄入，带来血糖偏高、血脂异常等不利因素。所有这些原因，又有可能导致冠状动脉斑块破裂、血栓形成，致使心肌梗死、心脏猝死事件随之升高。概括起来，寒冷应激可通过诱导交感神经兴奋、动脉粥样硬化炎症反应、内皮细胞功能障碍、适应性产热增加使ATP生成不足等机制而致急性心肌梗死，因此成为急性心肌梗死重要的“推手”。

田野谈起这样一个病例。48岁的张先生，身体平素一直很好，仅有点儿轻微的高血压，每天清晨都坚持到离家不远的小公园跑步。去年底的一个早上，室外温度已降至零下31度，但是他不顾妻子的劝阻，仍然顶着风雪到公园晨练，结果没跑几步就突然昏倒在雪地上。在当地医院，张先生被诊断为急性心肌梗死，半个心室壁因缺血而大面积坏死。经紧急施救，他才保住了一条命。在介绍张先生的病情时，田野教授通俗地解释说，这位患者一直有高血压病史，尽管表现程度轻，但同样能在不知不觉中促进冠状动脉粥样硬化，管腔逐渐变狭窄，最终使供应心肌的血液减少。这种病最大的诱因就是寒冷的天气——室内外温差大于四五十摄氏度，在此种低温天气下进行户外锻炼，使他的血管骤然收缩，痉挛和闭塞，最后因心室壁供血减少甚至断流而发生急性心肌梗死。

此外，还有一个不容忽视的因素是，降雪也极有可能危害心血管健康。加拿大蒙特利尔大学的学者利用1981年~2014年间加拿大魁北克省环境和健康管理数据，分析了降雪量和降雪时间与心肌梗死患者入院或死亡的关系。分析结果显示，降雪20厘米之后，男性患者的心肌梗死入院和死亡风险随之增高；降雪24小时后，风险显著上升；且这种关系在降雪后次日最明显，而两到三天的持续降雪会进一步提高心肌梗死的发病率。这些数据对有暴风雪地区的公共卫生政策有一定影响，提示临床医生和公共卫生专家应考虑在冬季之前就要开展宣传教育，以便在降雪前让群众及早提防心肌梗死，对高危人群提出相关建议。

田野提醒说，在极端气候或反常的气象条件下，人们应提高警觉，加强防范，规避潜在的危害。在日常生活中，大家要及时收听、收看天气预报，根据气温和天气情况，做好自我保健工作，随气候变化而增减衣物，防寒保暖；尤其是患有高血压、血脂异常等慢性疾病的人和老年人，在气温骤降、冷空气过境或大雪袭来时，须尽量减少晨练及户外活动。

小贴士

如何区别急性心梗和心绞痛

急性心肌梗死发作时的疼痛部位和性质与心绞痛类似，但程度较重，有时难以忍受；疼痛时间延长，通常可持续半小时以上，多数持续数小时，或1天～2天，休息和含化硝酸甘油多不缓解。患者同时有烦躁不安、出汗、恐惧或有濒死感。少数患者无明显疼痛，首先表现为休克和心衰，更严重的冠状动脉血管病变患者可初发表现为猝死。相关的检查如心电图可见特征性心肌梗死的图形并有动态变化；抽血检查反应心肌坏死的酶可见升高；心脏超声心动图可见心肌运动的异常等等。而心绞痛没有上述特点，可反复发作疼痛，但一般持续1分钟～5分钟，很少超过半小时，不像心肌梗死那样疼痛持续存在。心绞痛一般在发作时心电图有缺血表现，疼痛缓解后心电图可恢复正常。心肌酶一般不升高。

（王吉云）