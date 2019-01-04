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每天冥想十分钟 助你提高大脑工作效率

2019年01月04日08:45 来源：环球网

英国研究学者彼得 马里诺夫斯基(Peter Malinowski)认为，每天冥想10分钟能够帮助我们集中注意力。不仅如此，根据法国《回声报》介绍，冥想还有助于提高大脑的“工作记忆”能力，提高大脑工作效率。

为了探寻静心沉思对日常生活中重要认知功能的影响，英国利物浦约翰 穆尔斯大学与德国奥斯纳布吕克大学的研究人员合作进行了控制变量研究。在实验过程中，研究人员将34名实验对象随机分成两个小组参与“多对象跟踪实验”。参与者需要对在电脑屏幕上移动的16个目标中的2至5个目标进行跟踪观察。

在实验的8周时间内，两组人员分别参与了“冥想”以及“肌肉放松”训练。研究结果显示：消除无关因素的影响后，冥想小组跟踪目标的准确性增加了9%;相反，另一组参与人员的表现没有任何改变。

通过一系列分析，研究人员认为，冥想是对脑部网络的一种训练，在受到多次重复刺激后，大脑的网络结构会越来越高效。

在被信息充斥的环境中，能够保持注意力的集中、准确区分重要信息与干扰信息并进行记忆是一个至关重要的能力。还在等什么呢？快开始冥思之旅吧!感受空气从鼻尖逝过，紧紧环绕在四周，不做任何判定，任凭所有想法、声音、感觉一逝而过。(实习编译：拓媛媛 审稿：王莉兰)

(责编：李轶群、杨迪)


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