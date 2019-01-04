流感？感冒？ 别再傻傻分不清！

近日，香港艺人刘德华因确诊流感，临时取消7场演唱会的新闻一度冲上热搜。流感真的这么严重么？如何区分流感和普通感冒？

冬春季是流感的高发季节。根据国家卫健委发布的信息，去年11月，流行病感冒发病例数26960，死亡4例，这一数字与10月相比增加了近一倍，意味着流感病毒渐趋活跃，与上一年同期（2017年11月）相比，则基本持平。

提到流感，不少人对去年年初在朋友圈转发的热文《流感下的北京中年》记忆犹新。根据国家卫健委官网资料，2017年12月，全国流感报告数还在12万多例，到去年1月份，流感发病报告已经超过27万，死亡数也达到56例之多。有网友提出，流感不就是感冒么？为什么刘德华要取消这么多场演唱会？其实流感和感冒差别很大，而不少市民对流感认知不足，当成感冒来对付，存在健康隐忧。

40岁的刘先生最近参加完公司年会后，就出现了身体不适，出现高烧超过38.5℃、肌肉酸痛、头痛、咽喉痛等症状，他以为自己是感冒了，吃了点家中常备的感冒药就以为会没事，结果高烧不退，到医院就诊，被确认为流感，而非普通感冒。

广东省中医院呼吸科主任医师许银姬指出，许多人认为，流感也是感冒，只是轻重程度不同，事实并非如此：普通感冒，入侵的是鼻病毒，四季都出现，一般只有打喷嚏、流鼻涕等较轻的症状。但流感由甲、乙、丙、丁四种类型的流感病毒引发，除了鼻塞流涕，通常会伴有非常明显的全身症状，如头痛、发热（38℃以上）、肌肉酸痛、头痛、咽痛等，如果抵抗力不足，病毒还会长驱直入，导致出现肺炎，引起剧烈咳嗽、胸痛、呼吸困难等，甚至波及心脏、脑等，危及性命。

不少人在流感入侵时浑然不知，还继续使用对付感冒的策略：不看医生不吃药，硬扛几天，其实这种做法并不可取。专家指出，体质较好的成年人感染流感病毒后，经过3-4天病程，体温会逐渐下降，全身症状好转，大概1-2周后痊愈。但如果是老人或小孩，对付普通的鼻病毒已经非常费力，更别说流感病毒，建议流感患者及早就医治疗，不要延误病情。

流感用药也有讲究，在发病的48小时内，使用奥司他韦等抗病毒药物可以大大减轻战况，缩短病程，因此时间非常关键。通常在发病后的第24—48小时，流感病毒会大量复制、排放，容易波及周围人群，为了防止传染，也应及早开始吃药抗病毒治疗，争取把病源控制到最小。专家提醒，最近是流感高发时期，如果出现发热、伴有明显头痛或肌肉酸痛、明显乏力、剧烈咳嗽等症状，都应尽快就医，避免延误病情。

此外，每到流感季，网上就冒出不少预防流感的妙招，如喝板蓝根冲剂、醋熏房间等。不过，这些方法对付流感并没有什么作用。专家指出，板蓝根属于清热解毒类中药，有抗菌、抗病毒等作用，常用于治疗急性扁桃体炎、急性咽喉炎等，但板蓝根并不能预防流感，过量服用还会伤及脾胃。醋熏房间，是最容易被人们用作“防病”的方法，事实上，一定浓度的醋酸的确能消毒，但效果也不是很好，因为食醋的醋酸浓度很低，起不到消毒的效果，而且如果长时间生活在熏醋的封闭空间，可能会引起呼吸困难、恶心等症状。

专家提醒，预防流感最有效的措施就是接种流感疫苗，而且需要每年接种，其次，要从最基本的个人卫生做起，如勤开窗通气、勤洗手，同时应树立一种“隔离意识”，得流感后不提倡带病工作，无需住院患者建议居家隔离以预防流感传播。（记者 严慧芳 通讯员 宋莉萍）