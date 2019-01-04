安徽鼓励探索更多医改好经验

近日，安徽省委书记李锦斌在安徽省卫生健康委《关于天长市医改进展情况的汇报》上作出批示，对天长市坚持以人民健康为中心，进一步推深做实医药卫生体制改革，在县域医共体建设、公立医院改革、基层卫生服务能力建设等方面取得积极成效给予了充分肯定。李锦斌在批示中强调，不断健全符合省情、高效可持续的基本医疗卫生制度，更好地实现人人享有基本医疗卫生服务，切实增强人民群众健康获得感。

据了解，安徽省作为全国医改试点省，10年来，公立医疗卫生机构药占比由45.5%下降为32.9%，个人卫生支出占卫生总费用比重由38.6%下降为27.9%，人均预期寿命从2010年的74.8岁提高到2017年的76.7岁，孕产妇死亡率、婴儿死亡率等健康指标优于全国平均水平。

安徽省涌现出一批医改先进典型，其中天长县域医共体模式被国家确定为4种分级诊疗模式之一向全国推广。自2017年3月以来，天长市通过完善医共体管理、全面推行家庭医生签约服务、加快基层提档升级、完善医保管理、加强医院能力建设、加大医疗信息化建设等进一步推动医改工作。县级医院服务能力显著提升，2017年可治疗病种达3860种，比2015年增加1963种。基层医疗卫生机构得到发展，2018年1月～11月，基层医疗卫生机构门急诊量达73.6万人次，较医改前增长10%；住院量达10988人次，较医改前增长33.6%。群众看病负担不断下降，2018年前11个月，天长市城乡居民医保合并后医疗费用实际补偿比达72.74%。同时，医务人员平均年收入较医改前翻了一番。

李锦斌在批示中强调，希望认真学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，立足新起点，整装再出发，在打造紧密型医共体、加强基层医疗人才队伍建设、提高健康信息化水平等方面，进行新的探索和实践，为全省医改创造更多有益经验，不断健全符合省情、高效可持续的基本医疗卫生制度，更好地实现人人享有基本医疗卫生服务，切实增强人民群众健康获得感。

安徽省卫生健康委党组书记单向前表示，全省卫生健康系统要以深入贯彻落实批示精神为契机，切实增强推进新时代改革开放的使命感，牢固树立大卫生、大健康理念，以人民健康为中心，进一步巩固医改成果，完善卫生健康政策，提升医疗服务水平，为全省人民群众提供全方位全周期的健康服务，不断增强人民群众的幸福感、获得感，为推进健康安徽建设作出更大贡献。